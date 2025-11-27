الرياض - كتبت رنا صلاح - وصفات تفتيح الرقبة أصبحت من أكثر ما تبحث عنه الفتيات والنساء للتخلص من الاسمرار المزعج حول الرقبة، خاصة إذا كان ناتجا عن الاحتكاك أو الجفاف أو إهمال الترطيب ولحسن الحظ توجد حلول طبيعية بسيطة وفعالة يمكنها أن تعيد للرقبة لونها الموحد ونضارتها بدون كريمات باهظة أو مواد قوية قد تسبب تهيج البشرة، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم أهم وصفات مجربة وروتين عناية يعالج التصبغات تدريجيا.

ودعي اسمرار الرقبة المحرج.. وصفات تفتيح الرقبة وعلاج التصبغات الناتجة عن الاحتكاك طبيعياً

وصفات تفتيح الرقبة

تعد الرقبة من أكثر المناطق المعرضة للغمقان من وقت لآخر نتيجة بعض العوامل مثل الاحتكاك أو التعرض للشمس وغيرها، وإليكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل مشكلة اسمرار الرقبة خلال وقت قصير:

وصفه اللبن والنشا لعلاج اسمرار الرقبة

هذه الوصفة مناسبة جدا للبشرة الحساسة لأنها تعالج الاسمرار بلطف وتعمل على تليين الجلد وشده تدريجيا، وتتضح طريقة التحضير والاستخدام فيما يلي:

ضعي المزيج على الرقبة بطبقة متوسطة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة دون فرك.

اغسلي الرقبة بماء فاتر.

كرري الوصفة من 3 مرات إلى مرتين أسبوعيا.

تساعد على تهدئة الاحمرار.

تخفف آثار الاحتكاك.

تمنح الجلد ملمسا ناعما.

تخفف التصبغات مع الوقت.

مناسبة للبشرة الجافة والحساسة.

تظهر النتيجة خلال 10–14 يوما من الاستعمال المنتظم.

مقشر الكركم والليمون

يعد مقشر الليمون والكركم ممتاز في إزالة الجلد الميت مما يظهر لون الرقبة أفتح وأكثر تجانسا مع بقية الجسم، ويمكن استخدامه بسهولة والحصول على أفضل نتيجة كما يلي:

افردي المقشر على الرقبة برفق شديد.

دلكي المنطقة بحركات دائرية لمدة دقيقة فقط.

اتركيه دقيقة إضافية لامتصاص المكونات.

اغسليه بالماء الفاتر وجففي جيدا.

استخدميه مرتين أسبوعيا فقط.

يقلل من خشونة الجلد.

يزيل التصبغات السطحية.

هذا المقشر يعيد لمعان الرقبة.

يمهد البشرة لامتصاص الترطيب بعده.

نصائح هامة للعناية بالرقبة لمنع الاسمرار

للتخلص من اسمرار الرقبة والحصول على أفضل نتيجة من الوصفات الطبيعية يجب اتباع بعض النصائح الهامة، ومن أهمها: