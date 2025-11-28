بدون استخدام رموش اصطناعية.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بدون اي مواد كيميائية ضارة لن تصدقي النتيجة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب الرموش الكثيفة والحواجب الممتلئة دورًا كبيرًا في إبراز جمال الوجه وتحديد ملامحه، لذلك تسعى الكثير من النساء للحصول على مظهر طبيعي جذاب دون اللجوء للمستحضرات الصناعية أو الزيوت الكيميائية ومن المعروف أن الطبيعة غنية بالمكونات التي تساعد على تعزيز نمو الشعر في هذه المناطق بفعالية وأمان، الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند، إلى جانب مكونات مثل الألوفيرا والثوم، تمتلك خصائص تحفز بصيلات الشعر وتغذيها بعمق وفي هذا المقال نقدم وصفتين مجربتين تساعدان في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل طبيعي وآمن.

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بزيت الخروع والألوفيرا

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الخروع النقي

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية

الطريقة

اخلطي زيت الخروع مع جل الألوفيرا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة، ضعي الخليط على الرموش من الجذور حتى الأطراف، مع الانتباه ألا يدخل في العين.

كرري نفس الخطوات على الحواجب، ووزعي الخليط برفق على الشعيرات.

اتركي الخليط طوال الليل، واغسليه في الصباح بماء فاتر.

استخدمي الوصفة يوميًا للحصول على نتائج واضحة خلال أسابيع.

الفائدة زيت الخروع معروف بقدرته على تحفيز نمو الشعر وتكثيفه، بينما الألوفيرا ترطب وتحمي بصيلات الشعر من التلف.

وصفة زيت جوز الهند والثوم لتنشيط بصيلات الشعر

المكونات

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

فص صغير من الثوم المهروس

قطعة قطن صغيرة

الطريقة

سخني زيت جوز الهند قليلاً وأضيفي له الثوم المهروس.

اتركي المزيج لمدة ساعة حتى يمتزج، ثم صفيه للتخلص من بقايا الثوم.

باستخدام قطعة قطن، ضعي الزيت على الحواجب ودلكي بلطف.

للرموش، استخدمي كمية قليلة جدًا بعناية شديدة دون ملامسة العين.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

النتيجة الثوم يساعد على تحفيز الدورة الدموية في الجلد مما يعزز نمو الشعر، بينما يغذي زيت جوز الهند الشعيرات ويمنع تساقطها.

للحصول على أفضل النتائج، يفضل تطبيق هذه الوصفات بانتظام وتجنب استخدام مستحضرات تجميل قاسية على العينين كما يجب اختبار الخليط على جزء بسيط من الجلد للتأكد من عدم وجود تحسس قبل الاستخدام الكامل.