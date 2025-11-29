الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة عن تحذيرات طبية مهمة بشأن الإفراط في تناول الجبن المثلثات المُصنّعة، مؤكدة أنها قد تشكل مخاطر صحية على المدى الطويل، رغم انتشارها الكبير بين مختلف الفئات العمرية، واعتماد الكثير من الأسر عليها كمنتج غذائي سريع ومحبب للأطفال والبالغين.

منتشرة في مصر.. تحذير هام من تناول هذه الأنواع من الجبنة | تسبب مرض خطير !!

يتكون هذا النوع من الجبن في الأساس من الكريمة المُبسترة التي تُعالج بدرجات حرارة عالية لضمان التخلص من الميكروبات الضارة، كما تُضاف إليها بكتيريا حمض اللاكتيك التي تعمل على ضبط مستوى الحموضة وتحسين القوام والنكهة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى المستهلكين.

تحذير من تناول الجبن المثلثات

ويرى خبراء التغذية أن تناول الجبن المثلثات ينبغي أن يكون باعتدال، مع التأكيد على أن البدائل الطبيعية مثل الجبن القريش تُعد خيارًا صحيًا وأفضل غذائيًا، نظرًا لاحتوائها على البروتين والكالسيوم وفوائدها المتعددة، خاصة للأطفال.

وحذرت تقارير غذائية من أن المبالغة في تناول الجبن المثلثات قد تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، أبرزها:

ارتفاع نسبة الدهون: تحتوي الجبن المثلثات على مستويات عالية من الدهون المشبعة، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية نتيجة تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية.

السعرات الحرارية العالية: يُعرف هذا النوع من الجبن بسعراته الحرارية المرتفعة، الأمر الذي يساهم في زيادة الوزن والسمنة مع مرور الوقت، وبالتالي ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن مثل السكري وارتفاع الضغط.

وأشار الخبراء إلى أن الإفراط في تقديم الجبن المثلثات للأطفال قد ينعكس بشكل ضار على نموهم وصحتهم، إذ يحتاج الأطفال إلى أطعمة طبيعية وعناصر غذائية تساعد في بناء الجسم، وتعزيز المناعة، ودعم النمو السليم.