الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم كل امرأة بالحصول على شعر ناعم، صحي، وخالٍ من التجعد والتقصف، خاصة إذا كان الشعر خشنا أو مجعدا ومن أكثر الطرق الطبيعية الفعالة للعناية بالشعر وإعادة حيويته، استخدام بروتين طبيعي يحضر في المنزل بمكونات متوفرة وسهلة، يمنح الشعر التغذية والترطيب اللازمين، ويعمل على تقويته من الجذور وحتى الأطراف في هذا المقال سنستعرض أفضل وصفات البروتين الطبيعي التي تعزز نمو الشعر وتحافظ على لمعانه وصحته، لتتمكن كل سيدة وكل فتاة من الحصول على شعر حريري وصحي دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية القاسية.

ملعقة واحدة هيا السر.. أقوى بروتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من اول مرة هيبقي زي الحرير جربيها

بروتين البيض للشعر

يعد بروتين البيض من أشهر الطرق الطبيعية لفرد الشعر وحمايته من الجفاف فهو غني بالعناصر المغذية التي تعمل على ترطيب الشعر وتقويته.

المكونات:

بيضة كاملة

ملعقتان من زيت اللافندر

ملعقة زيت زيتون

ملعقة نشا

ملعقة زيت اللوز

ملعقة فازلين

طريقة التحضير:

يخفق البيضيضاف زيت اللافندر وزيت الزيتون ويُقلب المزيج جيدا.

تضاف بقية المكونات ويستمر في الخلط حتى تتجانس.

يطبق الخليط على الشعر لمدة عشرين دقيقة.

بعد انتهاء الوقت يُغسل الشعر بالماء والشامبو للحصول على شعر ناعم ومغذى. جيدًا في وعاء مناسب.

بروتين الخميرة والعسل

يعتبر مزيج العسل والخميرة من أفضل خلطات البروتين الطبيعي للشعر، حيث يمنح الشعر التغذية اللازمة ويحد من التقصف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة نشا

ملعقتان كبيرتان فازلين

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

يطبق الخليط على الشعر ويترك لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة.

بعد انتهاء المدة يغسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم.

للحصول على أفضل النتائج، يكرر استخدام الوصفة مرة أسبوعيا ليصبح الشعر ناعمًا كالحرير ويظهر بمظهر صحي وطبيعي.

استخدام البروتين الطبيعي في المنزل يعد خيارا آمنا وفعالا لمن تبحث عن فرد الشعر وتغذيته بدون اللجوء إلى المواد الكيميائية وبروتين البيض وبروتين العسل والخميرة يمنح الشعر الترطيب واللمعان، ويعزز قوته ويقلل من التقصف، ليظهر الشعر دائما صحيا وحريريا من أول استخدام.