الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه عدد من الأطباء المتخصصين في أمراض المخ والأعصاب، تحذيرًا من تجاهل الأعراض المفاجئة التي تشبه السكتة الدماغية وتختفي بعد وقت قصير من ظهورها، موضحين أن بعض الأعراض قد تختفي بعد فترة قصيرة من الإصابة بها، والتي تشير إلى احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية المُميتة

"قد تظهر قبل 90 يوما".. علامات تحذيرية مفاجأة للسكتة الدماغية.

تعرف هذه العلامات باسم «نوبة نقص التروية العابرة» (TIA)، وتسمى أيضًا «السكتة الدماغية البسيطة» أو «السكتة التحذيرية»، وتكون أعراضها مثل أعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل تدلي الوجه، وضعف الذراع، والكلام المشوش، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن».

السكتة الدماغية البسيطة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عترات، المدير الطبي للسكتة الدماغية في كليفلاند كلينك، أكرون جنرال في الولايات المتحدة، إن الفرق الرئيسي في الإصابة بالسكتة الدماغية البسيطة، هو أنها لا تسبب أضرارًا عصبية دائمة، إلا أن الأشخاص الذين يصابون بها غالبًا ما يصابون بسكتة دماغية كاملة.

وأشار الدكتور براندون جيجليو، مدير طب الأعصاب الوعائية في مستشفى لانجون، بجامعة نيويورك، أن هذه العلامات هي بمثابة إنذار للكثير من الأشخاص بأنهم يمكن أن يصابوا بسكتة دماغية خلال الـ48 ساعة القادمة، أو الثلاثين ساعة القادمة.

أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية البسيطة

بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تتضمن أعراض السكتة الدماغية البسيطة أو التحذيرية، التي تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت، ما يلي: