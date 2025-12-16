الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة صمتٍ عميق تتوقف فيها الساعة عن قياس الوقت، ويصبح الهواء نفسه قادرًا على الكتابة، ينبثق وجهك كصفحة بيضاء تنتظر أن ترسم عليها الطبيعة ألوانها الأولى، حيث تتسلل أشعة الضوء بين خلايا البشرة كما تتسلل النغمات الموسيقية إلى قلب صامت، فتنبعث الحياة من الداخل، وتحول كل لمسة إلى همس، وكل نسمة إلى وعد، وكأن الجمال ليس مجرد انعكاس للمظهر بل لغة صامتة تحكيها البشرة عبر إشراقة خفية، تعكس سر الحياة والضياء في آن واحد.

«معجزة من السماء».. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام

طرق تحضير ماسكات بذور الكتان

تتنوع طرق الاستفادة من بذور الكتان لتناسب مختلف احتياجات البشرة، فإحدى الطرق التقليدية تعتمد على مزج ملعقة كبيرة من مسحوق البذور مع عصير الليمون والنشا وجل الصبار، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة ساعة قبل شطفه بلطف بالماء البارد، يلي ذلك تدليك خفيف بزيت بذور الكتان لتعزيز الترطيب والنعومة، أما إذا رغبتِ في طريقة أسرع، فيمكن غلي البذور لاستخلاص الجل الطبيعي منها، وتطبيقه على البشرة لمدة خمس عشرة دقيقة قبل غسله، ليصبح روتين العناية اليومي بسيطًا وفعّالًا في الوقت نفسه، مع الحفاظ على فوائد طبيعية عميقة.

الفوائد الصحية والجمالية لبذور الكتان

تتجاوز فوائد ماسكات بذور الكتان المظهر الخارجي، إذ تعمل على تنشيط خلايا البشرة وتوحيد لونها بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، كما تساعد على إزالة البقع والتصبغات وتحسين مرونة الجلد، مما يقلل مظاهر التعب والترهل، وتمنح البشرة ترطيبًا عميقًا وحماية من الالتهابات، ومع الانتظام في استخدامها، يصبح الوجه أكثر إشراقًا وصفاءً، وكأن كل خلية فيه استعادت تنفسها الأول.