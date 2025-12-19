الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية موجات حارة، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب فصل الصيف الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، ويبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية لإزالة رائحة العرق خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية.

موجودة في كل بيت.. أعشاب طبيعية لإزالة رائحة العرق الكريهة خلال فصل الصيف

أعشاب طبيعية تستخدم كمزيل عرق خلال ارتفاع درجات الحرارة

ونوضح فيما يلي أبرز الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها لإزالة رائحة العرق خلال ارتفاع درجات الحرارة:

الملح الصخري

يستخدم الملح الصخري كمزيل عرق قوي خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، إذ يحتوي على خصائص تنظيف قوية، ويؤثر على عمل الميكروبات التي تحيا على سطح الجلد.

ويمكن استخدام الملح الصخري في إزالة رائحة العرق من خلال إضافة بضع بلورات الملح إلى حوض من الماء الفاتر، ويتم خلطها جيدًا حتى تذوب تمامًا، ثم يأخذ الشخص دشًا به للسيطرة على العرق.

أكياس الشاي الأخضر

يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر كمزيل قوي للعرق إذ تتسم الأكياس بقدرتها على مكافحة الأكسدة وكذلك إزالة السموم من على الجلد، وتعتبر مفيدة في علاج رائحة الإبطين أو القدمين الكريهة.

ويمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر في إزالة رائحة العرق من خلال غمسها في الماء الدافئ، ووضعها على منطقة الإبط والقدمين وذلك لمدة 5 دقائق ثم شطفها.

خل التفاح

يستخدم خل التفاح أيضا كمزيل قوي للعرق، إذ يحتوي على كميات كبيرة من حمض الأسيتيك، ويتميز بخصائصه الحمضية التي تؤدي إلى تدمير الميكروبات السامة بالجسم.

يتم نقع بعض كرات القطن في خل التفاح المخفف ووضعها على الإبطين والقدمين للقضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

عصير الطماطم

تعرف الطماطم بامتلاكها لخصائص مضادة للأكسدة تساعد في القضاء على إفرازات الغدد العرقية الزائدة، فضلا عن البكتيريا الموجودة على سطح الجسم.

ويمكن استخدام الطماطم في إزالة العرق من خلال نقع قطعة قماش في عصير الطماطم، واستخدامها في مسح الإبطين والقدمين لإغلاق مسام الجلد ومنع إفراز العرق.

عصير الليمون