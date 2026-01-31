الرياض - كتبت رنا صلاح - يُستخدم النعناع الناشف في العديد من الأغراض اليومية التي تتجاوز كونه مجرد إضافة للطعام، حيث يتميز برائحته المنعشة وخصائصه الطبيعية المفيدة. يمكن الاستفادة منه داخل المنزل بطرق بسيطة وفعّالة، سواء لتعطير الأجواء أو للتخلص من بعض المشكلات الشائعة بطريقة طبيعية وآمنة.

«لو عندك نعناع ناشف في بيتك اعتبره ثروة قومية».. فوائد واستخدمات للنعناع الناشف مش بيتحط علي الشاي بس.. أوعي

استخدامات النعناع الناشف في المنزل

يُعد النعناع الناشف وسيلة طبيعية لتعطير المنزل، إذ يمكن وضع أوراقه في أكياس قماش صغيرة وتوزيعها داخل الغرف أو الخزائن لمنح المكان رائحة منعشة تدوم لفترة طويلة. كما تحتوي أوراق النعناع الناشف على زيوت طبيعية تساعد في طرد الحشرات، حيث يمكن رش النعناع المطحون حول النوافذ والأبواب للحد من دخولها. ويُستخدم أيضًا كمزيل للروائح الكريهة في المطبخ، من خلال غلي أوراق النعناع في الماء، حيث يعمل البخار المتصاعد على التخلص من الروائح القوية والعالقة.

فوائد النعناع الناشف للصحة والعناية بالجسم

يساهم النعناع الناشف في تخفيف أعراض نزلات البرد والاحتقان عند إضافته إلى الماء الساخن واستنشاق بخاره، مما يساعد على فتح الممرات التنفسية. كما يُستخدم في تحضير المشروبات الساخنة والباردة مثل شاي النعناع أو إضافته إلى الشاي الأخضر والعصائر لإضفاء نكهة مميزة. ويساعد شاي النعناع الدافئ على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ بعد الوجبات. إضافة إلى ذلك، يدخل النعناع الناشف في العناية بالبشرة، حيث يمكن خلطه مطحونًا مع السكر وزيت الزيتون لصناعة مقشر منزلي يعمل على تنعيم البشرة ومنحها نضارة ملحوظة.