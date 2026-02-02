الرياض - كتبت رنا صلاح - شرب الماء بصفة عامة له أهمية كبيرة، والدليل في قول الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلْنَاْ مِنَ المَاْءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [سورة الأنبياء: 30]، ويؤدي تناول كمية مناسبة من السوائل وخاصة الماء، دورًا هامًا في الأداء والتركيز الذهني والقدرة البدنية، فالماء سر الحياة على كوكب الأرض لسائر المخلوقات، فنسبة الماء في جسم الشخص البالغ من 70-90% من الجسم الكلي، ويعمل الماء على تنظيم حرارة الجسم عن طريق الهضم أو التنفس أو التعرق، ونقصه يؤدي جفاف الجسم والتعرض إلى مشاكل صحية لا حصر لها، ولكن ما هو الوقت المناسب لشرب الماء، الاجابة عند خبير تغذية رياضية، نوضحها في السطور الآتية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

علامة استفهام كبيرة .. خبير تغذية ينصح بشرب 80% من الماء قبل الرابعة عصرًا

نصح مات جونز، أخصائي التغذية الرياضية، بضرورة شرب 80% من الماء الذي يحتاجه الجسم يوميًا قبل الرابعة عصرًا، محذرًا من تناوله بعد هذا التوقيت، وقدم جونز عدد من النصائح، للحصول على كمية كافية من الماء والإلكتروليتات لتحسين التركيز والطاقة طوال اليوم، وجاءت على هذا النحو:

الاحساس بالعطش عند الاستيقاظ من النوم يعد علامة جيدة لبدء شرب الماء.

يحتاج الإنسان البالغ لنحو لترين من الماء أو ثمانية أكواب يوميًا، وإذا زاد النشاط البدني يزيد الاحتياج.

تناول 80% من الاحتياج اليومي من الماء قبل الرابعة عصرًا، وليس في الساعات المتأخرة، حتى يتسنى معالجة السوائل قبل النوم، وعدم الاضطرار إلى الذهاب إلى الحمام، والنوم المتقطع.

على الرغم من الماء من أهم السوائل التي يحتاجها الجسم، إلا أنه يجب شرب عصائر ومشروبات أخرى، لتنظيم السوائل في الجسم.

شرب الماء قبل الاحساس بالعطش أفضل من بعده، حتى لا تتعرض للجفاف.

فوائد شرب الماء

الماء هو المكوّن الرئيسي لأجسامنا، ويعد من الأسباب الرئيسية للبقاء على قيد الحياة، والتمتع بالصحة والحيوية، ولأن الماء هو سر الحياة، فقد حصرنا أبرز فوائد شرب الماء في تعزيز الصحة، وهي: