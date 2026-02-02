نعرض لكم الان تفاصيل خبر التصديري للصناعات الهندسية يستهدف 7.5 مليار دولار صادرات في 2026 بنمو 15% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار خلال عام 2026، مع وضع خطة للوصول بها إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مع. تحقيق معدل نمو سنوي مستدام 15٪ .

وأضاف الصياد أن المجلس نجح خلال الـ 5 سنوات الماضية في مضاعفة قيمة صادرات الصناعات الهندسية من 2.29 مليار دولار في عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار في عام 2025، مسجلاً معدل نمو سنوي بلغ 13٪ بجانب الدخول الي 15 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الصياد خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية المستهدفة ترتكز إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً وتوسيع قاعدة الأسواق الدولية .

وأشار الى أن تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال التركيز على القطاعات الهندسية عالية القيمة المضافة، وعلى رأسها مكونات السيارات والحافلات والآلات والمعدات الثقيلة.

وأكد أن الخطة تعتمد كذلك على تنويع الأسواق التصديرية وفتح آفاق جديدة، مع استهداف أسواق الميركوسور في أمريكا اللاتينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة الحصة المصرية فيها.

واضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان الاستراتيجية تستهدف ايضاً جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة لاستبدال الأجزاء المستوردة بمكونات هندسية مصرية الصنع، بما يعزز تنافسية المنتج النهائي، وتعزيز الشراكات التنموية مع الأسواق الدولية لضمان استدامة سلاسل الإمداد.

إطلاق حملات ترويجية تحت شعار “العلامات التجارية المصرية” لترسيخ الثقة في جودة المنتجات المصرية

ونبه الصياد إلى إطلاق حملات ترويجية تحت شعار “العلامات التجارية المصرية” لترسيخ الثقة في جودة المنتجات المصرية عالمياً.

وأكد على استمرار التوسع الجغرافي في القارة الأفريقية عبر تكثيف البعثات التجارية والمعارض المتخصصة، وتفعيل الشراكات العالمية لاستخدام المكونات المصرية ضمن سلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويؤكد ريادتها عالمياً.

الدخول لـ 15 سوق جديد .. وإطلاق بعثة لاستكشاف أسواق أمريكا اللاتينية

وكشف الصياد عن اعتزام يعتزم المجلس التصديري إطلاق بعثة استكشافية خلال العام الجاري لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة وأن هذه الأسواق ما زالت غير مكتشفة بالكامل بالنسبة للصادرات المصرية.

أوضح أن البعثة ستهدف إلى دراسة جميع جوانب هذه الأسواق، بما يشمل سلوكيات وتفضيلات المستهلكين، بما يسهم في زيادة صادرات القطاع وتحقيق استراتيجية المجلس لمضاعفة قيمة الصادرات.

