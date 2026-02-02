الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من السيدات من ضعف الشعر وتساقطه نتيجة العوامل البيئية وسوء التغذية واستخدام المنتجات الكيميائية، ما يجعل العناية بالشعر أحيانًا غير مجدية بالطرق التقليدية. ومع ذلك، ظهرت حلول طبيعية فعالة تعتمد على الأعشاب، ويُعد السدر من أبرزها، إذ اشتهر منذ القدم بقدرته على تنظيف فروة الرأس وتقوية الشعر والمساعدة على زيادة طوله وكثافته خلال فترة قصيرة عند استخدامه بشكل منتظم.

«شعرك هيعدي ركبتك!!»… عشبة ربانية موجودة في كل بيت تطول وتكثف الشعر من الاستخدام الاول!!

مكونات ماسك السدر الطبيعي للشعر

لتحضير ماسك السدر، نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، تشمل كوبًا من الزبادي، وكوبًا من الماء الفاتر، وملعقتين كبيرتين من بودرة السدر، إلى جانب ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت جوز الهند. هذه المكونات تعمل معًا على تغذية فروة الرأس، ترطيب الشعر، وتقوية البصيلات من الجذور.

طريقة تحضير واستخدام ماسك السدر

يتم خلط بودرة السدر مع الماء الفاتر في وعاء عميق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم، ثم يُضاف الزبادي ويُقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك تُضاف الزيوت الطبيعية ويُعاد التقليب حتى يصبح الخليط متماسكًا. يُوضع الماسك على فروة الرأس فقط مع التدليك الخفيف، ويُترك لمدة ساعتين، ثم يُغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر. يفضل تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على شعر أكثر قوة ولمعانًا وكثافة.