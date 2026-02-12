الرياض - كتبت رنا صلاح - لا شك أن القرفة والهيل من أبرز التوابل التي تحظى بشعبية واسعة في المطابخ حول العالم، ليس فقط لنكهتهما المميزة، بل لما يتمتعان به من فوائد صحية متعددة.

القرفة والهيل توابل يومية بفوائد طبية مذهلة

ومع تزايد الاهتمام بالتغذية الوقائية، يبرز سؤال جوهري: أيهما أفضل لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم؟



الهيل، المعروف بلقب "ملك التوابل"، يُستخرج من بذور نباتات تنتمي إلى عائلة الزنجبيل، ويتميز بنكهة عطرية حلوة تجعله شائعًا في الأطباق الحلوة والمالحة. يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وفيتامين C، ومعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب مركبات مضادة للميكروبات والالتهابات.



أما القرفة، فتُستخرج من اللحاء الداخلي لأشجار من جنس القرفة، وتتميز بنكهة دافئة وحلوة وحارة قليلاً. تُستخدم في الطبخ والخبز، كما تُعد عنصرًا أساسيًا في الطب التقليدي، خاصةً لقدرتها على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب.

وهي غنية بمضادات الأكسدة، لا سيما البوليفينول، التي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي.



من الناحية الصحية، يُساعد الهيل على تحسين الهضم، تخفيف الانتفاخ، وتحفيز الإنزيمات الهاضمة. كما يُعزز صحة الفم عبر خصائصه المضادة للبكتيريا، ويُستخدم تقليديًا لتخفيف أعراض السعال والربو.

وتشير دراسات إلى أن الهيل قد يُساهم في خفض ضغط الدم بفضل خصائصه المدرة للبول، وقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.



في المقابل، تُعرف القرفة بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

كما تُساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وترفع الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب. وتُظهر الأبحاث أن القرفة قد تُحسّن الوظائف الإدراكية وتحمي خلايا الدماغ من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.



ورغم فوائد كل من الهيل والقرفة، إلا أن هناك بعض التحذيرات. فالهيل آمن عند تناوله بكميات معتدلة، لكن الجرعات الكبيرة قد تُسبب تهيجًا أو ردود فعل تحسسية.

أما القرفة، خاصة صنف الكاسيا، فتحتوي على مركب الكومارين الذي قد يكون سامًا للكبد عند الإفراط في تناوله.

لذلك يُنصح باستخدام قرفة سيلان الأكثر أمانًا، خصوصًا لمن يعانون من أمراض الكبد أو يتناولون أدوية مميعة للدم.



يمكن استخدام الهيل بإضافته إلى الشاي، الكاري، أطباق الأرز والمخبوزات، بينما تُستخدم القرفة برشها على الشوفان، الزبادي، العصائر أو القهوة. ويُفضل اختيار النوع المناسب حسب الحالة الصحية والهدف الغذائي.