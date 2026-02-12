نعرض لكم الان تفاصيل خبر “تنمية التجارة” يحقق 494.7 مليون جنيه صافي أرباح خلال 2024/2025 بنمو 5.8% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 04:59 مساءً - محمد أحمد _ حقق جهاز تنمية التجارة الداخلية ، صافي أرباح بقيمة 494.72 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 27.17 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2023/ 2024

وأوضح الجهاز خلال استعراض مؤشرات الأداء المالي لعام 2024/2025، أن الأرباح المرحلة ارتفعت إلى نحو 1.125 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 342.37 مليون جنيه عن الفترة المناظرة ، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة الأداء المالي واستدامة النمو.

كما سجلت إيرادات الجهاز ارتفاعًا لتبلغ 814 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 49 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/ 2024، فيما مثل صافي الأرباح المحققة نحو 60% من إجمالي الإيرادات.

نمو عدد الشركات المقيدة بالسجل التجاري إلى 194 ألف شركة

وعلى صعيد النشاط التجاري، شهد عدد الشركات الجديدة المقيدة بالسجل التجاري زيادة ملحوظة، حيث بلغ نحو 194 ألف شركة خلال عام 2024/2025، مقابل نحو 184 ألف شركة في فترة المقارنة، بمعدل نمو 5.4%

كما ارتفع عدد التأشيرات والتجديدات للمنشآت القائمة إلى نحو 846 ألف معاملة خلال عام 2024/2025، مقارنة بنحو 770 ألف معاملة في عام 2023/2024، بمعدل نمو 10%، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط التجاري واستمرارية الشركات

تابعنا على | Linkedin | instagram

وسجل عدد المستخرجات من السجل التجاري نموًا لافتًا ليصل إلى 2,708,808 مستخرجًا خلال عام 2024/2025، مقابل 2,518,140 مستخرجًا في العام المناظر ، مدعوم بزيادة حجم التعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي ودعم الشمول المالي، ارتفع عدد استعلامات البنوك من نحو 428 ألف استعلام خلال عام 2023/2024 إلى نحو 521 ألف استعلام خلال عام 2024/2025، بنسبة نمو 22%، مما يعكس دور السجل التجاري في دعم الائتمان والتمويل

وعلى صعيد التحول الرقمي، ارتفع حجم الخدمات المقدَّمة عبر منصة «مصر الرقمية» من نحو نصف مليون خدمة خلال عام 2023/2024 إلى نحو 1.1 مليون خدمة خلال عام 2024/2025، بنسبة نمو تجاوزت 112%

كما زاد عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة من 17 خدمة إلى 25 خدمة، بنسبة نمو بلغت 47%، في انعكاس واضح لنجاح جهود تطوير البنية التكنولوجية للسجل التجاري.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح خطط التطوير المستمرة، ودور التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة السجل التجاري، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “تنمية التجارة” يحقق 494.7 مليون جنيه صافي أرباح خلال 2024/2025 بنمو 5.8% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.