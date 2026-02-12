الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الخميس، إن على أوروبا التوقف عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا إذا كانت جادة في إنعاش اقتصادها، وذلك في تصريحات قبيل محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي.

هنغاريا للأوروبيين: لا ترسلوا المال لأوكرانيا إذا شئتم إنعاش الاقتصاد

وصرّح أوربان للصحفيين مخاطبا القادة الأوروبيين "لا تُرسلوا أموالكم إلى غيركم. إذا كنتم بحاجة لها لتعزيز قدرتكم التنافسية، فلا تُرسلوها إلى أوكرانيا".

ورئيس الوزراء القومي هو أقرب مسؤول أوروبي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولطالما أبدى تشكيكه في دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن بنهاية عام 2025 منح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قرابة 177 مليار يورو (210 مليارات دولار) من المساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا منذ الحرب الروسية في شباط 2022.

كما وافق الاتحاد على قرض بقيمة 90 مليار يورو لتمويل كييف خلال العامين المقبلين.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، قرابة 18 تريليون يورو.

ولطالما شكّلت هنغاريا عقبة أمام قادة الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بدعم أوكرانيا.

ورغم أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية، إلا أنها لم تتمكن من إحراز تقدم في مفاوضات الانضمام بسبب رفض أوربان للخطوة.