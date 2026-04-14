أعراض سرطان الرحم المبكرة: إشارات لا يجب تجاهلها لحماية صحتكِ

سرطان الرحم لا يحدث فجأة، وهو من بين الأمراض التي تتطلب وعيًا مبكرًا وانتباهًا دقيقًا للأعراض التي تشير إليه، يأتي سرطان الرحم، الذي قد يبدأ بأعراض بسيطة لا تبدو مقلقة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات مهمة. وكلما كان الاكتشاف مبكرًا، زادت فرص العلاج والنجاة.

اليوم، نسلط الضوء على أعراض سرطان الرحم المبكرة، وكيف يمكنكِ الانتباه لها، والإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور في ذهن كل امرأة مع الدكتورة أمينة العسلي اختصاصية النساء والتوليد.

أعراض سرطان الرحم المبكرة ليست صامتة اكتشفيها مبكرا

ما هو سرطان الرحم؟

سرطان الرحم هو نوع من السرطان يبدأ في خلايا بطانة الرحم، وهي الطبقة الداخلية التي تبطن الرحم. ويُعد من أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا، خاصة بعد سن الأربعين، لكنه قد يحدث في أعمار مختلفة أيضًا.

أعراض سرطان الرحم المبكرة؟

في كثير من الحالات، تظهر بعض العلامات المبكرة التي قد تساعد في اكتشاف المرض قبل تطوره.

من أبززها ما يلي:

نزيف غير طبيعي، يُعد من أهم وأبرز الأعراض، ويشمل نزيف بين فترات الدورة الشهرية، ونزيف بعد انقطاع الطمث مع زيادة غير معتادة في غزارة الدورة

إفرازات مهبلية غير طبيعية مثل: إفرازات ذات لون غير معتاد، رائحة غير طبيعية، إفرازات مائية أو مختلطة بالدم.

ألم في منطقة الحوض، ألم مستمر أو متكرر في أسفل البطن أو الحوض دون سبب واضح.

ألم أثناء العلاقة الزوجية، وهو من العلامات المبكرة التي لا يجب تجاهلها.

الشعور بالإرهاق أو التعب أو فقدان الطاقة.

الإجهاد غير المبرر قد يكون مؤشرًا عامًا يحتاج للانتباه.

كيف تعرف المرأة أنها مصابة بسرطان الرحم؟

لا يمكن التأكد من الإصابة بسرطان الرحم اعتمادًا على الأعراض فقط، لكن هناك خطوات مهمة تساعد في التشخيص من أهمها ملاحظة أي تغير غير طبيعي في الجسم، لذلط يجب زيارة الطبيب فور ظهور أعراض مقلقة وإجراء الفحوصات الطبية مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية، أخذ عينة من بطانة الرحم (خزعة)، تحاليل الدم.

توصي د.أمينة بالتشخيص المبكر هو العامل الأهم في زيادة فرص الشفاء، لذلك لا يجب تجاهل أي عرض غير طبيعي.

علامات وجود ورم في الرحم؟

وجود ورم في الرحم قد يصاحبه مجموعة من العلامات، منها:

انتفاخ أو تضخم في البطن

الشعور بضغط في منطقة الحوض

اضطرابات في الدورة الشهرية

صعوبة في التبول أحيانًا

ألم مستمر غير مبرر

ومن المهم معرفة أن بعض الأورام قد تكون حميدة، وليس كل ورم يعني سرطانًا، لكن التشخيص الطبي هو الفيصل بين الاثنين.

هل سرطان الرحم يأتي للعزباء؟

من الأسئلة المهمة التي يتداولها النساء عبر الانترنت هذا السؤال، وللأسف نعم، إذ يمكن أن يصيب سرطان الرحم العزباء، لكنه أقل شيوعًا مقارنة بالنساء المتزوجات أو بعد سن اليأس.

توجد عوامل خطورة عالية قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرحم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

من أبرزها ما يلي:

اضطرابات الهرمونات

السمنة

التاريخ العائلي

بعض الأمراض مثل تكيس المبايض

لذلك، الوعي والمتابعة الطبية لا يرتبطان بالزواج، بل بصحة المرأة في جميع مراحل حياتها.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم

هناك بعض العوامل التي قد ترفع من احتمالية الإصابة وظهور أعراض سرطان الرحم المبكرة مثل:

التقدم في العمر

السمنة وزيادة الوزن

اضطراب هرمون الإستروجين

تأخر سن انقطاع الطمث

التاريخ العائلي للإصابة

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

متى يجب زيارة الطبيب؟

يُنصح بزيارة الطبيب فورًا في الحالات التالية، لأنه كلما كان التدخل مبكرًا، كانت النتائج أفضل.

نزيف غير طبيعي أو مفاجئ

إفرازات غير معتادة

ألم مستمر في الحوض

تغيرات غير مفسرة في الدورة الشهرية

طرق الوقاية والحفاظ على صحة الرحم

لا توجد طريقة مضمونة لمنع الإصابة، لكن يمكن تقليل المخاطر من خلال:

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

المتابعة الدورية مع الطبيب

علاج أي اضطرابات هرمونية

الانتباه لأي تغيرات في الجسم

جسدكِ ليس عدوك بل هو أقرب صديق لكِ، لذلك، لا تتجاهي أعراض سرطان الرحم المبكرة، فهي ليست دائمًا مخيفة، لكنها مهمة، لأنها قد تكون فرصة للنجاة إذا تم الانتباه لها في الوقت المناسب.

لهذا، لا تؤجلي الفحص، ولا تهملي الإشارات الصغيرة، فالعناية بنفسكِ اليوم قد تكون السبب في حمايتكِ غدًا من هذا المر ض الخطير الشرس.

تذكري دائمًا الوقاية دائماً خير من العلاج، وأن صحتكِ تستحق منكِ كل اهتمام، وكل ملاحظة.