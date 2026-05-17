غزة. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفًا و763
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأحد ، إلى 72,763 شهيدًا و172,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع،، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، ستة شهداء منهم شهيدين جديدين وأربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض و19 إصابة.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 871، وإجمالي الإصابات 2,562، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 776.
وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
(سبأ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غزة. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفًا و763 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق