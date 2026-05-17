أخبار اليمن : غزة. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفًا و763

غزة. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفًا و763ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأحد ، إلى 72,763 شهيدًا و172,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع،، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، ستة شهداء منهم شهيدين جديدين وأربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض و19 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 871، وإجمالي الإصابات 2,562، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 776.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

(سبأ)

