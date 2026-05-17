أخبار اليمن : مواجهات نارية في الملاعب الأوروبية

مواجهات نارية في الملاعب الأوروبيةيشهد عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، يوماً حافلاً بالمباريات المرتقبة ضمن أبرز البطولات الأوروبية والإفريقية، وسط صراع متواصل على الألقاب والمراكز المتقدمة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، تُقام ست مواجهات ضمن الجولة السابعة والثلاثين، أبرزها لقاء مانشستر يونايتد أمام نوتنغهام فورست.

أما في الدوري الإسباني، فتقام مباريات الجولة السابعة والثلاثين كاملة، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة ريال مدريد أمام إشبيلية، إلى جانب لقاء برشلونة وريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي، تستمر الإثارة مع إقامة جميع مباريات الجولة السابعة والثلاثين، وسط منافسة قوية على المقاعد الأوروبية، أبرزها ديربي روما ولاتسيو، ومواجهة يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى لقاء إنتر ميلان أمام فيرونا.

كما تختتم منافسات الدوري الفرنسي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة، في وقت يحتضن فيه دوري أبطال أفريقيا مواجهة قوية تجمع صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي في ذهاب النهائي القاري.

مواعيد أبرز مباريات اليوم:

مانشستر يونايتد × نوتنغهام فورست – 2:30 ظهراً

روما × لاتسيو – 1:30 ظهراً

يوفنتوس × فيورنتينا – 1:30 ظهراً

إنتر ميلان × فيرونا – 4:00 عصراً

صن داونز × الجيش الملكي – 5:00 مساءً

إشبيلية × ريال مدريد – 8:00 مساءً

برشلونة × ريال بيتيس – 10:15 مساءً

وتحمل مباريات اليوم أهمية كبيرة مع اقتراب نهاية الموسم، في ظل احتدام المنافسة على الألقاب والتأهل القاري.