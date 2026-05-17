أخبار اليمن : قصف “إسرائيلي” يستهدف جنوبي لبنان

قصف “إسرائيلي” يستهدف جنوبي لبنان
شنّ جيش الإحتلال “الإسرائيلي” سلسلة غارات على جنوب لبنان.
واتفق البلدان الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 نيسان وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد الهدنة و”حضّ كل الجهات الفاعلة على الاحترام الكامل لـ(اتفاق) وقف الأعمال العدائية”.
(وكالات)
