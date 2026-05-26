اعرفي ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية.. أطعمة تخفف الألم والتقلصات

تمر أيام الدورة الشهرية على كثير من النساء بثقل واضح ومؤلم على الجسد. تقلصات أسفل البطن، وانتفاخ مزعج، وتقلبات مزاجية، وإرهاق مستمر، كلها أعراض تجعل أبسط التفاصيل اليومية أكثر صعوبة. وليس ذلك فحسب، فقد تعوق المرأة أحيانًا عن ممارسة أنشطتها الأساسية بشكل طبيعي.

وسط كل هذا التعب، قد يكون الطعام واحدًا من أكثر الأمور القادرة على منح الجسم بعض الراحة من الألم، ومنح النفس هدوءًا يساعد على استقرار المزاج بدلًا من التقلبات الحادة التي يلاحظها الجميع. هنا تبرز أهمية معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية؟

اعرفي لماذا يحدث الألم وماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيفه

بداية: اعرفي لماذا يزداد الألم أثناء الدورة الشهرية؟

قبل معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، من المهم فهم سبب هذا الألم أساسًا. الدكتورة أمينة العسلي اختصاصية النساء والتوليد، تخبرك لماذا يحدث الألم. فالتقلصات تحدث نتيجة إفراز الجسم لمواد تُعرف بالبروستاجلاندين، وهي مواد تساعد الرحم على الانقباض للتخلص من بطانته. وكلما ارتفعت مستوياتها زادت حدة التشنجات والألم.

كما أن فقدان بعض المعادن والسوائل أثناء الدورة قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والصداع والدوخة، وهنا يأتي دور الغذاء في تعويض الجسم ودعمه.

طعامك أثناء الدورة الشهرية كما يجب أن يكون

يؤكد معتز الشريف خبير التغذية، على أن ما تتناوله المرأة قبل الدورة وخلالها يساهم في تخفيف الألم، فبعض الأطعمة لا تكتفي بإشباع الجوع فقط، بل تساعد فعلًا على تهدئة الألم وتقليل الالتهابات وتعويض ما يفقده الجسم من عناصر مهمة خلال الدورة الشهرية. لذلك، فإن معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم قد يحدث فرقًا كبيرًا في تخفيف كل معاناتك الجسدية والنفسية خلال فترة الحيض.

ما هو أفضل أكل أثناء الدورة الشهرية؟

في ما يلي ذكر لأفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم وتحسين المزاج:

الخضروات الورقية الغنية بالمغنيسيوم

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس من أفضل الأطعمة خلال الدورة الشهرية، لأنها غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتقليل التشنجات. كما تحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم لتعويض ما يفقده مع نزول الدم، مما يساعد على تقليل الشعور بالإرهاق والتعب.

لهذه الأطعمة دور كبير في تقليل تقلصات الرحم دعم الطاقة وتقليل التعب، وتحسين الدورة الدموية. لذا احرصي على تناولها بانتظام وانعمي بتأثيرها المريح على جسدك ونفسيتك معًا.

الشوكولاتة الداكنة

قد تشعر كثير من النساء بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات أثناء الدورة الشهرية، وهنا يمكن اختيار الشوكولاتة الداكنة بدلًا من الحلويات المصنعة. فهي تحتوي على المغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر العصبي المرتبط بتقلبات الهرمونات.

لذا، تناوليها فهي أفضل ما يمكن تناوله أثناء الدورة الشهرية عوضًا عن الحلويات المضرة التي تفاقم من أعراض الانتفاخ والتقلصات. وهنا ينصحك خبير التغذية معتز الشريف باختيار شوكولاتة تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%.، للحصول على أفضل النتائج في تخفيف الألم وتحسين المزاج أثناء الدورة الشهرية.

الأسماك الدهنية

سمك السلمون هو أهم إجابة على ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، فإن الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة من الخيارات الممتازة التي تقلل من الأعراض المزعجة التي تعاني منها كل امرأة في سن الخصوبة. فهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة التقلصات، كما أنها تساهم في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالاكتئاب المرتبط بالدورة الشهرية.

تخفيف ألم أسفل البطن من أبرز فوائد أوميغا 3، إضافة إلى خصائصها المميزة التي تمنحها قدرة كبيرة على تقليل الالتهاب ودعم صحة الدماغ أيضًا.

اعرفي ما هو أفضل أكل أثناء الدورة الشهرية

الموز

الموز من الفواكه المهمة جدًا خلال فترة الحيض، لأنه يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B6، وهما عنصران يساعدان على تقليل احتباس السوائل وتحسين الحالة المزاجية. كما أن الموز يمد الجسم بالطاقة بطريقة صحية دون التسبب بارتفاع سريع في السكر. فهو يساعد على تقليل الانتفاخ، تهدئة الأعصاب، ودعم الطاقة وتعزيز النشاط.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أشهر الأطعمة والمشروبات الطبيعية المستخدمة لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فمن الممكن إضافته بشكله الطبيعي إلى الطعام عند طهيه، كما أنه يمكن تناوله كشاي مهدئ للألم ومضاد للانتفاخات والتقلصات وتقليل الغثيان. كما أنه يملك خصائص مضادة للألتهاب.

المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا من الأطعمة المفيدة جدًا أثناء الدورة الشهرية، لأنها تحتوي على الدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك. وهذه العناصر تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين توازن الهرمونات.

إن معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، يجعلك تنتقين طعامك باستمتاع للحصول على فوائد ذات قيمة عالية، فهذه الأطعمة مثلًا تساهم في تقليل الألم، وتحسين المزاج.

الزبادي

الزبادي مصدر جيد للكالسيوم والبروبيوتيك، ما يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ الذي تعاني منه بعض النساء أثناء الدورة الشهرية. كما أن الكالسيوم قد يساهم في تخفيف التوتر والتقلصات العضلية.

ما أهمية الماء والمشروبات الدافئة أثناء الدورة الشهرية بوجه خاص؟

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن شرب كمية كافية من الماء يساعد كثيرًا على تقليل احتباس السوائل والانتفاخ. كما أن المشروبات الدافئة مثل النعناع والقرفة والبابونج تساعد على استرخاء الجسم والشعور بالراحة. أفضل المشروبات أثناء الدورة دوت الخليج، القرفة، النعناع، البابونج، الزنجبيل.

ما دوت الخليج الأكلات الممنوعة أثناء الدورة الشهرية؟

بعد معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، من المهم أيضًا معرفة الأطعمة التي قد تزيد التقلصات والانزعاج. وهي بحسب الشريف كما يلي:

الأطعمة المالحة، لأن الإفراط في تناول الملح يزيد احتباس السوائل والانتفاخ، مما قد يزيد الشعور بعدم الراحة.

السكريات المصنعة مثل الحلويات المصنعة ترفع السكر بسرعة ثم تخفضه بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بالإرهاق.

المشروبات الغازية، فهي تسبب الغازات والانتفاخ وقد تزيد الشعور بثقل البطن أثناء الدورة.

الكافيين الزائد، لأن الإفراط في القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين قد يزيد التوتر ويؤدي إلى تفاقم التشنجات لدى بعض النساء.

نصائح لتخفيف ألم الدورة الشهرية وفوائد تناول أطعمة معينة خلالها

نصائح طبية لتخفيف ألم الدورة الشهرية

إلى جانب معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، توجد بعض النصائح التي قد تساعدكِ على الشعور براحة أكبر بحسب دكتورة أمينة العسلي أخصائية النساء والتوليد.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة المشي الخفيف.

تناول المسكنات الموصوفة من الطبيب المختص وبحسب الحالة.

تجنب الوصفات الطبيعية التي قد تزيد من كمية الدم وطول الدورة الشهرية بدلًا من تخفيف المعاناة من أعراضها المزعجة.

تجنب الأكلات الممنوع تناولها أثناء الدورة الشهرية

استخدام الكمادات الدافئة على أسفل البطن.

تقليل التوتر والضغط النفسي.

تناول الطعام بانتظام وعدم إهمال الوجبات.

كمادات الماء الدافئ لتخفيف ألم الدورة الشهرية مع تناول الأكلات التي تساعد في ذلك

هل يمكن للنظام الغذائي أن يخفف الألم فعلًا؟

نعم، فبحسب الشريف، قد يساعد النظام الغذائي الصحي بشكل واضح على تقليل شدة أعراض الدورة الشهرية المزعجة، خاصة إذا تم الاعتماد على الأطعمة المضادة للالتهابات والغنية بالفيتامينات والمعادن. وقد أكد أيضًا على أن الطعام ليس علاجًا سحريًا، إلا أن العناية بالجسم خلال تلك الفترة تمنحه قدرة أفضل على الراحة والتعامل مع التغيرات الهرمونية بشكل جيد.

وختامًا، إن معرفة ماذا تأكلين أثناء الدورة الشهرية لتخفيف الألم، وسيلة حقيقية للعناية بجسدكِ خلال فترة تحتاجين فيها إلى الراحة والدعم النفسي. فاختيار الأطعمة الصحية والمشروبات الدافئة قد يساعد على تقليل التقلصات وتخفيف الألم وتحسين المزاج ومنح الجسم الطاقة التي يحتاجها. لذلك، استمعي دائمًا إلى احتياجات جسدكِ، فبعض الراحة والاهتمام والتغذية الجيدة قد تجعل أيام الدورة الشهرية أخف وأهدأ بكثير من ما تبدو عليه عند إغفال كل هذه النصائح.

مع تمنياتي لكِ بدوام العافية