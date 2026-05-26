مد فترة تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية حتى 1 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى

مصر تعرب عن أسفها لعدم التوافق على وثيقة ختامية فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي

مصر تعرب عن أسفها لعدم التوافق على وثيقة ختامية فى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 11:18 صباحاً -  

تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها للفرصة الضائعة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بتنفيذ أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي خلال أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذى عقد خلال الفترة من ٢٧ أبريل - ٢٢ مايو ٢٠٢٦ فى نيويورك، والذى اختتم دون التوافق حول وثيقة ختامية للمؤتمر، رغم المساعي الحثيثة من قبل الدول المشاركة في المؤتمر، والجهود المبذولة من قبل رئيس المؤتمر لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى توافق.

 

وتؤكد مصر في هذا الإطار على استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وعلى رأسها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي أقره مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام ١٩٩٥ كجزء محوري من الصفقة التي سمحت بتمديد المعاهدة.

 

كما تشدد مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام ١٩٦٨ وحتى الآن، وتدعو إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كدول غير نووية، حيث حظيت هذه المسألة بدعم كافة الدول المشاركة في مؤتمر المراجعة الأخير.

 

وتستمر مصر في مطالبة الدول النووية باتخاذ خطوات عملية وجادة نحو تنفيذ التزاماتها، بموجب المعاهدة، تجاه نزع سلاحها النووي، حيث يظل تنفيذ معاهدة عدم الانتشار منقوصًا ما لم يتم تحقيق هذا الهدف النبيل، الذي سيجنب الشعوب ويلات التداعيات الإنسانية والبيئية الكارثية المترتبة على استخدام السلاح النووي.

 

كما تؤكد مصر على ضرورة احترام الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للدول الأطراف في الاتفاقية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

