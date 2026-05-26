وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 11:18 صباحاً -  

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم الاثنين ٢٥ مايو.

 

ثمن الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا، وأكدا حرصهما على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

 

كما تناول الاتصال الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات والارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب. كما أعرب الوزيران عن التطلع لتبني كافة الأطراف لمواقف تتسم بالحكمة والمسئولية، والاعتماد على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

