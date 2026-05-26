جبل الرحمة يكتسي بالأبيض مع توافد ملايين الحجاج إلى صعيد عرفات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 01:24 مساءً -

شهد مشعر عرفات اليوم مشهدًا إيمانيًا مهيبًا مع توافد ملايين الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط أجواء روحانية غلبت عليها مشاعر الخشوع والدعاء والتلبية.

واكتسى جبل الرحمة باللون الأبيض مع صعود الحجاج إليه في صورة إيمانية مؤثرة جسدت وحدة المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث علت أصوات التلبية والدعاء في مشهد وصفه كثيرون بأنه من أعظم التجمعات الإنسانية والروحانية على وجه الأرض.

ورصدت المشاعر المقدسة لقطات إنسانية مؤثرة جمعت الأسر والأصدقاء داخل صعيد عرفات، حيث تبادل الحجاج المساعدة والمياه والدعوات، وسط دموع وابتهالات طلبًا للمغفرة والرحمة في يوم يعد من أعظم أيام العام.

وشهدت حركة الحجيج انسيابية كبيرة بفضل الخطط التنظيمية والأمنية المكثفة، حيث انتشرت قوات الأمن والمرور على طرق المشاة ومسارات الحافلات لتنظيم حركة التصعيد والتفويج، إلى جانب تقديم الدعم لكبار السن وإرشاد الحجاج وتوفير وسائل التبريد ورذاذ المياه للتخفيف من حرارة الطقس.

كما رفعت الجهات الحكومية والخدمية والطبية درجة الاستعداد القصوى داخل المشاعر المقدسة، مع انتشار المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية، فضلًا عن توفير كميات كبيرة من المياه المبردة والخدمات التموينية للحجاج.

وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تبدأ جموع الحجاج مع غروب الشمس في التوجه إلى مزدلفة لقضاء ليلتهم واستكمال مناسك الحج وسط أجواء من الطمأنينة والتنظيم.