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منتخب مصر يتدرب فى ملعب جونزاجا استعدادا لمباراة نيوزيلندا (صور)

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منتخب مصر يتدرب فى ملعب جونزاجا استعدادا لمباراة نيوزيلندا (صور)

منتخب مصر يتدرب فى ملعب جونزاجا استعدادا لمباراة نيوزيلندا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 10:24 صباحاً - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الجهاز الفني المكون من التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، تدريبه مساء اليوم بمدينة سبوكان الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وأقيم المران في السادسة مساءً بتوقيت مدينة سبوكان، الموافق الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب جونزاجا، وسط أجواء من التركيز والحماس بين اللاعبين.

منتخب مصر يستعد لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

وشهد التدريب مشاركة جميع عناصر القائمة البالغ عددهم 26 لاعبًا، حيث بدأ المران بفقرات بدنية وإحمائية لتجهيز اللاعبين، قبل الانتقال إلى تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية التي ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بالمواجهة المقبلة.

واختتم المنتخب تدريباته بتقسيمة قوية بين اللاعبين، حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الأفكار الفنية التي يسعى لتنفيذها أمام نيوزيلندا، في إطار الاستعدادات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

محمد صلاح وحسام حسن في تدريب منتخب مصرمحمد صلاح وحسام حسن في تدريب منتخب مصر

 

محمد صلاح وهاني أبو ريدة في مران المنتخبمحمد صلاح وهاني أبو ريدة في مران المنتخب

 

تدريب منتخب مصرتدريب منتخب مصر

 

حسام عبد المجيد في مران المنتخبحسام عبد المجيد في مران المنتخب

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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