الخارجية الفلسطينية تدين مخططات استيطانية جديدة للاحتلال بعد المصادقة على بناء 576 وحدة جديدة في الضفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستعمار التوسعية، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 576 وحدة جديدة في الضفة مساء الأربعاء.

وأكدت الخارجية في بيان حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في عمليات الاستعمار غير الشرعي.

وشددت في بيانها أن هذا الإجراء يُمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وحذرت وزارة الخارجية من خطورة هذه السياسات التي تدفع نحو تقليص فرص السلام والاستقرار، وتجلب مزيد من التوتر والتصعيد.

وعليه، طالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، واعتبارها باطلة ولاغية.

وفي وقت سابق اليوم صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، وبناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل، كمعهد لـ"تدريس التوراة".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.