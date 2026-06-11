الرئيس السيسي يتابع حوكمة التعيينات بالدولة ويوجه بمواصلة تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الكفاءة والشفافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 02:18 مساءً -

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المعنيين بملفات الإدارة والتأهيل وبناء الكوادر بالدولة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات واختيار القيادات في مختلف مؤسسات الدولة، في إطار جهود الإصلاح الإداري المستمرة وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسارات التطوير والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث الجهاز الإداري للدولة، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق نظم حديثة للتقييم والتأهيل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار الكفاءات القادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الاجتماع أن عملية تطوير الجهاز الإداري لا تقتصر على تنمية الموارد البشرية فقط، وإنما تشمل أيضًا تحديث البنية المؤسسية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات والمهام المختلفة، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني وبرامج التأهيل والتدريب، فضلاً عن متابعة عدد من مشروعات التطوير المؤسسي التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطط تطوير الجهاز الإداري للدولة وفق أحدث المعايير، مع التركيز على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية المؤسسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد استخدام الموارد.

كما شدد الرئيس على أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة والشفافية في جميع إجراءات التعيين والترقية واختيار القيادات، بما يضمن بناء جهاز إداري عصري قادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.