رئيس مجلس النواب يؤكد من المؤتمر البرلماني العربي دعم مصر لأمن الخليج ورفضها أي تهديد للدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 02:18 مساءً - شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية، تحت شعار "رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة"، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته أمام المؤتمر، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية ومقدرات شعوبها.

وشدد على أن مصر تنطلق من إيمان راسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، مؤكداً استمرار موقفها الداعم والمتضامن مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تستهدف سيادتها أو أمنها القومي. كما جدد إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من دول الخليج والأردن، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وانتهاكاً لمبادئ حسن الجوار وسيادة الدول.

وأوضح أن الدولة المصرية تتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الأزمات الإقليمية، محذراً من مخاطر توسيع نطاق المواجهات العسكرية وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن القضية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مشيراً إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب الحلول السياسية يفاقمان حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويقوضان فرص تحقيق السلام.

وأشار إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً في جهود التهدئة ووقف الحرب في غزة، من خلال تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها المكثفة مع الأطراف المعنية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة استكمال تنفيذ مراحله المختلفة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة إعمار القطاع.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بضرورة بلورة استراتيجية عربية متكاملة للأمن القومي العربي، وتعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي في دعم العمل العربي المشترك وصياغة رؤى تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وحماية مقدرات الدول العربية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية في نقل صوت الشعوب العربية إلى المجتمع الدولي، مشدداً على أن استقرار المنطقة يمثل ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، وأن معالجة جذور الأزمات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول تبقى السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.