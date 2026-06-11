وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية لدعم المسار التفاوضي الامريكى - الايرانى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان، حيث أعرب الوزيران حرصهما على مواصلة التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد الراهن فى المنطقة، وضرورة استكمال المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات توافقية تؤدى إلى خفض التوتر وانهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. كما أكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع واحتواء التصعيد الراهن فى ظل ما اسفرت عنه الحرب من تداعيات أمنية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة على المنطقة والعالم.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا ايضا الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة الاجتماع الرابع للآلية الرباعية التي تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية، وذلك لمواصلة التشاور المشترك وتعزيز الجهود الرامية لخفض التصعيد، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق بين الدول الأربع في ظل التطورات الخطيرة التى تشهدها المنطقة.