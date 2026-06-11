حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 مساءً - حرصت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، على حضور مران المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في إطار استعداداته لمواجهة منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وألقت رئيسة الجامعة كلمة ترحيبية أعربت خلالها عن سعادتها باستضافة منتخب مصر، مؤكدة ترحيبها ببعثة الفراعنة ومتمنية لهم التوفيق خلال مشاركتهم في البطولة العالمية.

ويأتي ذلك في ظل اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين ليكون المقر التدريبي الرسمي للمنتخب المصري خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.



