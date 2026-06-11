حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تعاون للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تعاون للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين...

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين...

تقارير : ترامب يغيب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا بكأس العالم 2026

تقارير : ترامب يغيب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا بكأس العالم 2026

الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإيرانية

الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإيرانية

مفتي الجمهورية يتوجَّه اليوم الخميس إلى العاصمة الماليزية للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية

مفتي الجمهورية يتوجَّه اليوم الخميس إلى العاصمة الماليزية للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

إعلام إيرانى : دوي انفجارات فى أبيك وقزوين واشتهارد وسيريكا

اليوم .. قافلة المساعدات الإنسانية الـ212 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

اليوم .. قافلة المساعدات الإنسانية الـ212 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

الرئيسية أخبار مصرية

حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

حفاوة أمريكية بالفراعنة.. رئيسة جامعة جونزاجا ترحب ببعثة منتخب مصر قبل انطلاق مشوار المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 12:30 مساءً - حرصت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، على حضور مران المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في إطار استعداداته لمواجهة منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

وألقت رئيسة الجامعة كلمة ترحيبية أعربت خلالها عن سعادتها باستضافة منتخب مصر، مؤكدة ترحيبها ببعثة الفراعنة ومتمنية لهم التوفيق خلال مشاركتهم في البطولة العالمية.

 

ويأتي ذلك في ظل اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين ليكون المقر التدريبي الرسمي للمنتخب المصري خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 


 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق