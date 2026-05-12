برج الحمل من الأبراج الفلكية وترتيبه الأول في دائرة الأبراج التي تتألف من اثني عشر برجًا، ويبدأ هذا البرج في الواحد والعشرين من شهر مارس وحتى العشرين من شهر إبريل، ويصنف من الأبراج النارية وكوكبه الحاكم هو كوكب المريخ، وهناك العديد من الأشخاص ينتمون لهذا البرج وسنتعرف من خلال هذا المقال على مشاهير برج الحمل.

هناك العديد من المشاهير ينتمون إلى برج الحمل من أبرزهم ما يلي:

باسكال مشعلاني

هي مغنية لبنانية ولدت في السابع عشر من شهر مارس عام 1969، واسمها الأصلي باسكال بشعلاني، وتضم عائلتها أخت وأخ.

جوليا بطرس

جوليا بطرس هي مغنية لبنانية ولدت في بيروت في الواحد من نيسان عام 1968، وتعود جذورها إلى مدينة صور، وغنت الكثير من الأغاني الوطنية.

دنيا بطمة

ولدت المغنية المغربية دنيا بطمة في الواد من شهر نيسان عام 1991، وقد شاركت في برنامج أرب آيدول النسخة العربية الأولى على قناة MBC.

نزار قباني

هو شاعر ودبلوماسي يعود أصله إلى الجمهورية العربية السورية، ولد نزار قباني في الواحد والعشرين من شهر مارس من أسرة دمشقية.

ينتمي العديد من المشاهير العالميين لبرج الحمل، نذكر منهم:

تشارلي تشابلن

هو ممثل كوميدي اشتُهر في زمن الأفلام الصامتة، وهو كاتب سيناريو وملحن ومخرج، ولد تشارلي تشابلن في المملكة المتحدة في السادس عشر من شهر نيسان عام 1889، ويعتبر من أشهر الشخصيات التي ساهمت في صناعة السينما، ومن أبرز شخصياته الشهيرة الصعلوك والمتشرد.

مارلون براندو

هو مخرج وممثل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في الثالث من شهر نيسان عام 1924 في أوماها.

ماريا شارابوفا

هي لاعبة تنس يعود أصلها إلى روسيا، وبدأت مسيرتها عام 2001 وحصلت على خمس بطولات من الجراند سلام، ولدت ماريا في التاسع عشر من شهر نيسان عام 1987.

السير إلتون هيركيوليز جون

هو مغني روك ومؤلف موسيقي وعازف بيانو، ولد في الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1947 في إنجلترا، وقد حاز على جائزة غرامي خمس مرات وعلى جائزة الأوسكار.

روبرت داوني جونير

هو ممثل أمريكي ولد في الرابع من شهر نيسان عام 1965 في مانهاتن، وحصل على ثلاث جوائز غولدن غلوب، وظهر في العديد من الأفلام، وجسّد دور شارلوك هولمز. [2]

من أبرز مشاهير برج الحمل الأتراك الممثل مراد يلدريم، ولد الممثل مراد في الثالث عشر من شهر نيسان عام 1979 في قونية من أم تركية وأب تركي، واشتهر في مسلسل عاصي، وفي عام 2008 تزوج من الممثلة التركية بروشين تيرزي أولو وانفصل عنها عام 2014، وتزوج من ملكة جمال المغرب والممثلة إيمان الباني عام 2016. [3]

من أبرز مشاهير من برج الحمل الهنود نذكر:

عمران هاشمي

هو ممثل هندي ولد في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1979 في مومباي، وقام بإصدار أفلام موسيقية.

أكشاي خانا

ولد الممثل الهندي أكشاي خانا في مومباي في الثامن والعشرين من شهر مارس عام 1975، وكان ظهوره في أول مرة في فيلم Himalay Putra، وبعدها ظهر في أفلامٍ متعددة.

مادهو

ولدت الممثلة الهندية مادهو في بتشيناي في دوة الهند في السادس والعشرين من شهر مارس عام 1972.

أجاي ديفجان

بدأ الممثل الهندي أجاي ديفجان عمله في الفن عام 1991، وولد في نيودلهي في دولة الهند في الثاني من شهر نيسان عام 1969.

جايا برادا

جايا برادا هي ممثلة هندية وسياسية وكاتبة سيناريو، ولدت في الثالث من شهر نيسان عام 1962، وحصلت على جوائز ناندي وجائزة فير جنوب.

برابهاي ديفا

بدأ عمله في الفن عام 1988، وهو راقص ومنتج ومخرج وممثل، ولد في مايسور في الثالث من شهر نيسان عام 1973.

جيتيندرا

هو ممثل ومنتج هندي، في عام 2006 حصل على جائزة إنجاز العمر على الشاشة، وفي عام 2003 حصل على جائزة فيلم فير لإنجاز العمر، ولد في السابع من شهر نيسان عام 1942.

لارا دوتا

هي واحدة من مشاهير برج الحمل وعارضة أزياء وملكة جمال الكون وممثلة هندية، وتعد من أشهر الفنانين في السينما البوليودية، ولدت لارا دوتا في السادس عشر من شهر نيسان عام 1978. [4]

وفي صدد الحديث عن شخصية برج الحمل إليك قائمة من أبرز مشاهير برج الحمل المصريين نذكر:

نادية الجندي

نادية الجندي هي ممثلة مصرية ولدت في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1946، وفي عام 1958شاركت في فيلم جميلة إذ لعبت دور المجاهدة علياء، وعدد سنوات عملها في السينما تجاوزت الستين عامًا، وتزوجت من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها هشام، وتزوجت في المرة الثانية من المنتج محمد مختار.

عمر الشريف

هو ممثل مصري واسمه الأصلي ديمتري شلهوب في العاشر من شهر نيسان عام 1932، وشارك في العديد من الأفلام بدور البطولة ومنها: لورنس العرب، والفتاة المرحة، ودكتور جيفاغو، وحصل على جائزة سيزر وثلاث جوائز غولدن غلوب، وتوفي عمر الشريف في العاشر من شهر تموز عام 2015.

سوسن بدر

ولدت الممثلة المصرية سوسن بدر في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام 1957، عُرفت الممثلة سوسن بدر بملامحها الفرعونية لذا أُطلق عليها لقب نفرتيتي السينما المصرية، والدتها هي الممثلة آمال سالم، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات.

دينا

هي راقصة مصرية ولدت في الثاني عشر من شهر نيسان عام 1964، ولدت في إيطاليا وتحديدًا في روما، واحترفت الرقص وهي في الثانوية العامة في عمر 15 عامًا، درست الراقصة دينا في جامعة عين شمس وتخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة.

باسم يوسف

باسم يوسف هو طبيب جراح ومنتج وكاتب، ومقدم في التلفزيون المصري وناقد إعلامي، اسمه الكامل باسم رأفت محمد يوسف، ولد في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 1974، وقام بتقديم العديد من البرامج من عام 2011 إلى عام 2014، تخرج باسم يوسف من كلية الطب عمل عضوًا في هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة القاهرة، وسافر بعدها إلى أوروبا وامريكا من أجل العمل.

من مشاهير برج الحمل في العالم نذكر ما يلي:

آشلي جود

ولدت آشلي جود في التاسع عشر من شهر نيسان عام 1968، وهي ناشطة أمريكية وممثلة، وقد ذاع صيتها في أواخر التسعينيات إذ اشتهرت بأفلام القصص المثيرة.

كورتني كارداشيان

كورتني كارداشيان هي مصممة أزياء وشخصية تلفزيونية، وقد اشتُهرت من خلال تلفزيون الواقع وتعتبر من الشخصيات البارزة في أمريكا وهي شقيقة كيم كارداشيان.

جينيفر غارنر

هي منتجة سينمائية وممثلة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولدت في السابع عشر من شهر نيسان عام 1972، واشتُهرت من خلال مسلسل إيلياس إذ لعبت دور ضابطة في المخابرات المركزية الأمريكية، وقد عُرض المسلسل من عام 2001 إلى عام 2006، وحصلت على جائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة غولدن غلوب.

سيرشا رونان

سيرشا رونان هي ممثلة من أيرلندا ولدت في الثاني عشر من شهر نيسان عام 1994، وشاركت مع كيرا نايلتي وجيمس مكافوي في فيلم التكفير عام 2007، وترشحت لجائزة البافتا وجائزة الأوسكار عن دورها في هذا الفيلم، كما ترشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم بروكلين، ونالت أيضًا ثلاثة ترشيحات لجائزة غولن غلوب وفازت بإحداها عام 2018 بدور لعبته في فيلم ليدي بيرد، وحصلت على ثلاثة ترشيحات لجائزة البافتا، ومن الأفلام الأخرى التي شاركت فيها فيلم فندق بودابست الكبير، وفيلم العظام الجميلة، وفيلم هانا، وفيلم طريق العودة.

سيلين ديون

سيلين ديون هي مغنية بوب من كندا ولدت في الثلاثين من شهر مارس عام 1968، وتتمتع بصوت قوي جدًا، ولدت المغنية سيلين ديون في كوبيك وأصدرت سلسة من الألبومات في الثمانينيات باللغة الفرنسية، وفازت في مهرجان ياماها للأغنية الشعبية عام 1982، كما فاوت عام 1988 في مسابقة الأغنية الأوروبية، أطلقت ألبوم باللغة الإنجليزية عام 1990 واكتسبت شهرة كبيرة، وحازت المغنية سيلين على جائزة جونو وجائزة غرامي، وفي عام 1994 تزوجت من الملياردير الكندي السوري رينيه انجيليل.

ليدي غاغا

ليدي غاغا هي مغنية من الولايات المتحدة الأمريكية ولدت في الثامن والعشرين من شهر مارس عام 1986، واسمها الأصلي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا، ووالديها من أصولٍ أمريكية وعُرفت بأسلوبها المثير للجدل، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2006، وكتبت بعض الأغاني لأيكون وبريتني سبيرز، وقد شاركت أيكون في أغنية ارقص فقط، وترشحت لجائزة غرامي، وأطلقت ليدي غاغا أغنية وجه البوكر.

ماريا كاري

ماريا كاري هي ممثلة ومنتجة وكاتبة أغاني ومغنية من الولايات المتحدة الأمريكية وأحد أبرز مشاهير برج الحمل، ولدت في السابع والعشرين من شهر مارس عام 1970، وأصدرت ألبومها الأول عام 1990 وحمل اسم ماريا كاري وبعدها ظهرت على الساحة الفنية، وحصل ألبومها على شهادات البلاتينيوم. [5]

كل برج من الأبراج يتمتع بصفاتٍ تميزه عن الأبراج الأخرى وفيما يلي أبرز صفات برج الحمل:

يتمتع برج الحمل بصفة مميزة وهي قوة الشخصية والشجاعة لذا لا يعتمد على الحيل للوصول إلى أهدافه.

برج الحمل في العمل يتمتع بالاجتهاد والنشاط والمثابرة من أجل تحقيق طموحاته في الحياة.

محب للمغامرات ويمتلك رغبة كبيرة في التغيير.

يتميز برج الحمل بطيبة قلبه، وعند شعوره بالراحة والسعادة يبتسم من قلبه.

يحب الاستماع للأغاني الهادئة وفي بعض الأحيان يرغب بسماع الموسيقى الصاخبة.

من صفات برج الحمل الرجل أنه يعشق التحدي والإصرار على تحقيق الانتصارات والنجاح.

يقف مع الأشخاص المقربين له عند تعرّضهم للظلم ويدافع عنهم بكل قوته.

يكره الظلم ويرغب في تحقيق العدالة في كل شيء.

يحب الصراحة والصدق مما يجعل كل من ينتمي إلى هذا البرج محببًا عند الآخرين وجعله شخص قيادي ناجح.

يتسّم برج الحمل بثقة كبيرة في النفس ويمتلك قدرة عالية في محاورة الآخرين.

يتمتع ببراءة الأطفال كما أنه عفوي وتلقائي الأمر الذي يعرضه لانتقادات من الأشخاص الآخرين.

مواليد برج الحمل عند الغضب يتسمون بسرعة الغضب وسرعة الهدوء ويمتلك قدرة كبيرة على مسامحة الآخرين.

يحب سماع عبارات الإطراء والمدح باستمرار. [1]

يتسّم برج الحمل بصفات مميزة كما أنه يمتلك العديد من العيوب وفيما يلي نبين أبرزها:

يعادي كل من يخالفه أو يقف ضده، ويعد أيضًا من الشخصيات التي تتميز بتقلب المزاج وعدم الصبر على الآخرين.

من صفات برج الحمل أنه لا يحب أن يزعجه أحد ولا يرتاح إلا إذا باح لغيره عما يجول في تفكيره فهو من الأشخاص الذين لا يتحملون كتمان ما بداخلهم.

يفكّر بعمق في كل ما يدور من حوله الأمر الذي يزعجه ويزعج الآخرين.

لا يعير الأمور المهمة للآخرين والخارجة عن نطاق أولوياته أي اهتمام.

يعتبر من الأشخاص الديكتاتورين فهو متزمت في بعض قراراته.

شخص لا يتحمل أن يتعرض المقربين إليه للمرض، وإذا أصابه المرض يستسلم على خلاف الأبراج الأخرى.

من عيوب برج الحمل الاستهتار إذ لا يلتزم بأداء المهام والواجبات المنزلية الموكلة إليه.

يعتبر من الشخصيات المتسرعة والمتهورة الأمر الذي يجله يتخذ قرارات خاطئة وسريعة يندم عليها لاحقًا.

لا يستطيع إخفاء شعوره بالضيق عمن حوله خاصةً إذا تعرض للأذى أو الإحراج.

في كثير من الأحيان يتحدث مع الآخرين بنبرة صوت عالية.

شخصيته عاطفية وحساسة لذا فإنه كثير الانفعال. [1]

