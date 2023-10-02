نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من أشعة خطيرة... حالة الطقس اليوم الاثنين 2/10/2023 في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حالة الطقس في الرياض اليوم الاثنين 2/10/2023، يتميز مناخ المملكة العربية السعودية بكونه مناخًا شبه جاف أو صحراوي جاف، يتسم بنهاره الحار ولياليه الباردة نسبيًا، ويوجد انخفاض شديد في سقوط الأمطار السنوية فيما عدا منطقة عسير في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

حالة الطقس في الرياض

حالة الطقس اليوم الاثنين 2/10/2023 في الرياض

حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ستكون حالة الطقس في الرياض غدًا الاثنين 2 أكتوبر 2023 صافية مع وجود بعض السحب في السماء من وقت لآخر، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى تقل إلى 28 درجة مئوية.

الظروف الجوية يوم الاثنين 2/10/2023 في الرياض

ويتوقع حالة الطقس في الرياض هطول رياح جنوبية غربية معتدلة، وستكون سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترًا في الساعة على البلاد مع عدم احتمالية هطول أمطار اليوم بالرغم من وجود بعض السحب من وقت لآخر في السماء.

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الرطوبة المتوقعة يوم الاثنين 2/10/2023 في الرياض

وفقًا لتوقعات حالة الطقس في الرياض، فستكون الرطوبة المتوقعة يوم الاثنين منخفضة جدًا حيث أنها ستتراوح بين عشرة في المائة إلى خمسة عشر في المائة مما قد يسبب جفافًا في العينين والجلد.

الرطوبة المتوقعة يوم الاثنين في الرياض في الصباح ستكون 10%، والظهيرة 15%، والمساء 10%، والليل 15%.

حالة الطقس في الرياض



نصائح للتعامل مع الطقس غدًا في الرياض

حسب توقعات حالة الطقس في الرياض، عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتدي ملابس خفيفة، واستخدم واقيًا للحماية من أشعة الشمس الملتهبة، واحرص على شرب الكثير من السوائل. وإذا شعرت بالدوار نتيجة لدرجة الحرارة العالية، ابحث عن مكان بارد واجلس فيه ثم اشرب الكثير من الماء.

حالة الطقس في الرياض

أوقات الصلاة في الرياض حسب حالة الطقس

ستكون صلاة الفجر الساعة 4:28، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الفجر 28 درجة مئوية.

صلاة الشروق ستكون الساعة 5:45، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الشروق 26 درجة مئوية.

صلاة الظهر ستكون الساعة 11:43، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الظهر 38 درجة مئوية.

صلاة العصر ستكون الساعة 3:07، وستكون درجة الحرارة عند صلاة العصر 39 درجة مئوية.

صلاة المغرب ستكون الساعة 5:40، وستكون درجة الحرارة عند صلاة المغرب 39 درجة مئوية.

صلاة العشاء ستكون الساعة 7:10، وستكون درجة الحرارة عند صلاة المغرب 39 درجة مئوية.

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