نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي لكبار السن في السعودية.. تعرف علي كيفية احتفال السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلعب كبار السن دورًا مهمًا في المجتمع، فهم الآباء والأمهات والمربون والمرشدون لنا، وهم أيضًا المعلمون والأوصياء على العادات والتقاليد الجميلة لدينا.

لذا يجب علينا أن نهتم بهم ونقدم لهم كل سبل الراحة والرفاهية وهذا ما تفعله المملكة العربية السعودية ففي اليوم العالمي لكبار السن في السعودية، تحتفي بهم المملكة العربية السعودية وتقدرهم وتعتني بهم وبصحتهم.

اليوم العالمي لكبار السن في السعودية

تاريخ اليوم العالمي لكبار السن في السعودية

اليوم العالمي لكبار السن يكون اليوم الموافق الأول من أكتوبر من كل عام. وقد تم اختيار هذا اليوم للاحتفال بكبار السن كل عام من قبل منظمة الأمم المتحدة في تاريخ 14 ديسمبر 1990، أي أن بداية الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن كانت منذ 33 عامًا، وفي هذا الصدد، تهتم المملكة العربية السعودية كثيرًا بهذا اليوم، حيث تقيم فعاليات وأنشطة ومبادرات متنوعة كل عام للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن في السعودية.

الفاعليات والمبادرات المقامَة في اليوم العالمي لكبار السن في السعودية

يبلغ عدد المسنين في المملكة العربية السعودية نحو 1.36 مليون نسمة لذا تقدم لهم المملكة مختلف الخدمات لدعمهم ورعايتهم من ضمنها خدمات الرعاية الصحية. فقد قامت المملكة العربية السعودية بتوفير كراسي متحركة وسماعات طبية وأسِرَّة للمرضى من كبار السن في كل المستشفيات. كما وفرت المملكة نحو 13 جمعية أهلية متخصصة لكبار السن، ونظمت أيضًا الحملات لزيادة الوعي بتحديات الشيخوخة، وإبراز دور كبار السن في خدمة وتنمية المجتمع السعودي.

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الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها في اليوم العالمي لكبار السن في السعودية

يوجد الكثير من الأهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها في اليوم العالمي لكبار السن في السعودية. فهي تحاول في هذا اليوم أن تسلط الضوء على مشاكل واحتياجات كبار السن. كما تسعى إلى رفع الوعي لدى الشعب بأهمية كبار السن وحقوقهم، وأهمية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما توضح الجهات المعنية لكل فئات كبار السن الموجودة في المملكة، وتنشر ثقافة الاندماج الرقمي لكبار السن، لكي يتمكن كبار السن من مواكبة عصر التكنولوجيا.

اليوم العالمي لحقوق كبار السن في السعودية

حقوق كبار السن وعقوبات الإساءة لهم في السعودية

تعطي المملكة العربية السعودية كبار السن الأولوية والعناية دائمًا حيث تحرص على سن قوانين لتدعمهم وتحمي حقوقهم، ففي عام 2022 أقرت المملكة العربية السعودية نظام "حقوق كبير السن ورعايته"، حيث يعطي هذا النظام الحق لكبار السن في العيش في بيئة تناسبهم وتحفظ حقوقهم. كما تطبق المملكة العقوبات والغرامات المالية والسجن على كل من يسيء لكبار السن، سواء كان من الأفراد أو المؤسسات.