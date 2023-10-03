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أحمد جودة - القاهرة - "ارتفاع الحرارة إلى مستويات خطيرة".. اعرف حالة الطقس في مكة المكرمة، يتميز مناخ مكة المكرمة بأنه مناخ صحراوي حار، حيث إنها تقع في منطقة صحراوية قاحلة، ويكون الطقس في مكة حارًا وجافًا، خاصة في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يصل إلى 45 درجة مئوية في النهار، وتكون الرطوبة عالية في مكة مما يجعل الجو حارًا وخانقًا دائمًا، ويكون نزول الأمطار في مكة نادرًا جدًا، وإن هطلت تكون الأمطار على شكل عواصف رعدية قصيرة.

توقعات حالة الطقس في مكة المكرمة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ستكون حالة الطقس في مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 شديدة الحرارة، حيث ستصل إلى 40 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية، وهناك احتمالية سقوط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم في مكة المكرمة، وحالة السماء ستكون غائمة في أجزاء من مكة المكرمة وصافية في أجزاء أخرى.

الظروف الجوية اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة

وبحسب توقعات حالة الطقس في مكة المكرمة، سوف تكون الرياح في مكة رياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 16 إلى 19 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة في بعض المناطق وقوية في مناطق أخرى، لكن المرجح أنها ستكون معتدلة على معظم المناطق في مكة المكرمة، وهناك احتمالية سقوط أمطار رعدية خفيفة مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

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الرطوبة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة

ويتوقع حالة الطقس أن الرطوبة ستكون يوم الثلاثاء في مكة المكرمة مرتفعة، حيث من المتوقع أن تكون الرطوبة في الصباح الباكر 60 في المئة، وسترتفع خلال النهار لتبلغ 80 في المائة، وستبلغ ذروتها لتصل إلى 90 في المائة في فترة الظهيرة، وتنخفض مجددًا في المساء لتبلغ 70 في المئة.

وتشير توقعات الرطوبة المرتفعة إلى أن الطقس اليوم سيكون حارًا وخانقًا، لذا من المهم تجنب أشعة الشمس المباشرة.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة حيث

نصائح لتجنب الشعور بالحرارة القوية في مكة المكرمة اليوم

حسب توقعات الأرصاد الجوية في مكة المكرمة، فإن اليوم سيكون يومًا حارًا وخانقًا تصل فيه الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لذا إليك بعض النصائح لتجنب الشعور بالحر:

عليك شرب الكثير من السوائل.

ارتداء ملابس مريحة وخفيفة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الرياح، شد أغطية السيارات، وأخذ الحيطة عن عبور الأودية والمناطق المنخفضة.

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توقعات حالة الطقس غدًا في مكة المكرمة

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس في مكة المكرمة غدًا الأربعاء 4 أكتوبر 2023 ستكون هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة الكبرى ستصل إلى 41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ستكون عالية جدًا، يمكن أن تصل إلى 90 في المائة، واحتمالية سقوط الأمطار على مكة المكرمة غدًا شبه معدومة.