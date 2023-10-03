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أحمد جودة - القاهرة - شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) من خلال منصة (العمل المرن) لجميع فئات المجتمع، تقدم شركة الجزيرة تكافل، عدد من الوظائف، للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء للانضمام إلى العمل المرن لجميع فئات المجتمع.

شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) من خلال منصة (العمل المرن) لجميع فئات المجتمع

شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) من خلال منصة (العمل المرن) لجميع فئات المجتمع

حددت شركة الجزيرة تكافل عن الفئات المستهدفة وهم: (موظف أو موظفة، طالب أو طالبة، ربة منزل أو متسبب، ذوي الاحتياجات الخاصة).

شروط وظائف شركة الجزيرة تكافل:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

العمر ما بين 20 إلى 55 سنة.

أن يكون لدى المتقدم عنوان وطني.

يستثنى موظفي القطاع الحكومي

المسمى الوظيفي: كاتب محتوى.

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المؤهلات المطلوبة:

شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) من خلال منصة (العمل المرن) لجميع فئات المجتمع

أعلنت شركة الجزيرة تكافل، عن المؤهلات المطلوبة للوظائف وهم: (بكالوريوس في العلاقات العامة، التسويق، الإعلان، الصحافة، الترجمة، اللغة الإنجليزية (أو ما يعادلها)، بالإضافة 2+ سنوات في كتابة المحتوى والترجمة.

المسمى الوظيفي:

- مدير الحسابات الدائنة

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الإدارة أو مجال ذي صلة.

يفضل الخبرة في الصناعة التحويلية.

معرفة واسعة بمبادئ المحاسبة والإدارة وإجراءات الحسابات الدائنة.

مهارات ممتازة في التواصل والتعامل مع الآخرين.

إجادة استخدام أجهزة الكمبيوتر وخاصة حلول الأعمال وبرامج مسك الدفاتر.

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