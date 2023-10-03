نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فأعلى في (جميع مناطق المملكة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فأعلى في (جميع مناطق المملكة)،

فتحت متاجر ايوا (Eyewa) التوظيف للرجال والنساء، في جميع مناطق المملكة.

متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فأعلى في (جميع مناطق المملكة)

متاجر ايوا تعلن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فأعلى في (جميع مناطق المملكة)

أعلنت متاجر ايوا عن حاجتها لتوظيف عدد من التخصصات وهم: (مدير / مديرة معرض، مساعد / مساعدة مدير معرض، مستشار / مستشارة مبيعات، أخصائي بصريات، فني بصريات).

المؤهلات التعليمية

ثانوية عامة.

شهادة دبلوم.

شهادة بكالوريوس.

هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض اليوم العالمي لكبار السن في السعودية.. تعرف علي كيفية احتفال السعودية السعودية.. موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 1445 وخطوات الاستعلام عروض كثر ووفر في الضاحية ماركت السعودية.. كتالوج 10صفخات ومنتجات جديدة

موعد التقديم

التقديم مُتاح من تاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

يتم التقديم على وظائف متاجر ايوا من خلال الرابط التالي هنا

وظائف السعودية

وظائف شركة الجزيرة تكافل:

وظائف السعودية

تقدم شركة الجزيرة تكافل، عدد من الوظائف، للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء للانضمام إلى العمل المرن لجميع فئات المجتمع.

وحددت شركة الجزيرة تكافل عن الفئات المستهدفة وهم: (موظف أو موظفة، طالب أو طالبة، ربة منزل أو متسبب، ذوي الاحتياجات الخاصة).

ولمزيد من المعلومات حول وظائف شركة الجزيرة تكافل برجاء الدخول هنا

وظائف مجموعة العليان:

وظائف السعودية

يبحث المواطنين السعوديين عن الوظائف المختلفة، لذلك تقدم مجموعة العليان عدد من الوظائف في التخصصات المختلفة.

وأوضحت مجموعة العليان، أن موعد التقديم متاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق الخميس المقبل، واشترطت الشركة عدد من الشروط أبرزها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ويتميز برنامج توظيف مجموعة العليان بعد من المميزات أبرزها: (عقد وظيفي، راتب تنافسي مع علاوة سنوية، تأمين طبي للموظف وعائلته، خطة تطوير وظيفي).

ولمزيد من التفاصيل حول وظائف مجموعة العليان برجاء الدخول هنا.

اقرأ أيضا.. مجموعة العليان تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف اقرأ أيضا.. شركة الجزيرة تكافل تعلن بدء التقديم (للرجال والنساء) من خلال منصة (العمل المرن) لجميع فئات المجتمع

اقرأ أيضا.. شركة تحكم تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض