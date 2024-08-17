ملتقى النحاتين في منطقة النماص بالمملكة العربية السعودية: تفاصيل النسخة الثانية

انت الأن تتابع خبرملتقى النحاتين في منطقة النماص بالمملكة العربية السعودية: تفاصيل النسخة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وعلى بعد مناسب من مدينة أبها عاصمة عسير، يقام ملتقى وسط الجبال والطبيعة الخلابة والبيوت المنحوتة الحجرية والغطاء النباتي الكثيف والمناخ المعتدل في نسخته الثانية لعام 2024، وإليكم تفاصيل هذا الملتقى.

تفاصيل ملتقى النماص الدولي للنحت

يقام الملتقى كما ذكرنا في منطقة النماص ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس، ويجتمع النحاتون من كافة الجنسيات من مختلف أنحاء العالم في تلك المنطقة الضبابية في عسير يتشاركون المعلومات والفن الخاص بالنحت، ومن هؤلاء النحاتين: النحات التونسي محمد بوعزيز والعماني الدكتور علي الجابري والسعودي حيدر العلوي والكويتي فهد الهاجري، وغيرهم الكثير والكثير، والذين يرون أن هذا الملتقى يؤتي ثماره في تبادل ثقافة النحت بين الدول وإقامته في هذه المنطقة من المملكة يعمل على انعكاس البيئة المحيطة ودورها الهام في تعزيز هذا الفن، كما يبدوا إعجابهم بطقس المملكة الرائع والذي يعطي الفرصة لممارسة النحت بشكل سليم.

المشاركون في ملتقى النماص الدولي