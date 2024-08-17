بأمر ملكي: تفاصيل موعد دعم الحقيبة المدرسية وزيادة قيمته بـ 200 ريال ! وطريقة الاشتراك

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد دعم الحقيبة المدرسية الذي سيقدم للأسر والطلاب المستفيدين في إطار تعزيز العملية التعليمية.

هذا الدعم يأتي ضمن جهود الوزارة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، مما يساعد الطلاب على شراء المستلزمات الدراسية الضرورية مثل الزي المدرسي والكتب. وللحصول على هذا الدعم، هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها، وسنوضحها في هذا المقال.

تفاصيل دعم الحقيبة المدرسية

في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل دعم الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1446 هـ، مؤكدة أن الدعم سيتم صرفه للطلاب يوم 18 أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم سيتم تقديمه على ثلاث دفعات، تماشيًا مع نظام التعليم في المملكة الذي يتألف من ثلاثة فصول دراسية، حيث يُصرف الدعم قبل بداية كل فصل دراسي.

الهدف من هذا الدعم هو تمكين الطلاب من شراء كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية لكل فصل دراسي جديد، مما يخفف الأعباء على الأسر ويضمن جاهزية الطلاب للتعليم بكل ما يحتاجونه من أدوات وملابس مدرسية.

شروط التقديم لدعم الحقيبة المدرسية

للحصول على دعم الحقيبة المدرسية، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

الجنسية والإقامة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، مع عدم تجاوز فترة الغياب عن المملكة ثلاثة أشهر لضمان استمرارية الاستحقاق.

التسجيل في المدارس الحكومية:

يجب أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى المدارس الحكومية في المملكة، حيث يقتصر الدعم على الطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات التعليمية.

العمر:

يشترط أن يكون عمر الطالب بين 6 سنوات و18 عاماً، حيث يغطي الدعم المراحل الدراسية ضمن هذا النطاق العمري.

التميز الدراسي:

يفضل أن يكون الطالب من المتميزين دراسياً، حيث يستهدف الدعم الطلاب الذين يحققون أداءً أكاديمياً جيداً.

الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي:

يشترط أن تكون أسرة الطالب مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعتبر هذا الدعم جزءاً من المساعدات التي يقدمها البرنامج للأسر المحتاجة.

مقدار دعم الحقيبة المدرسية

بخصوص المبلغ المالي المقدم كدعم لكل طالب وطالبة من الأسر المحتاجة، أعلنت وزارة المالية السعودية أن قيمة الدعم المستحق هي 240 ريالا سعوديا لكل طالب وطالبة تنطبق عليهم الشروط. الدعم يُصرف على ثلاث دفعات قبل بداية كل فصل دراسي، حيث يصرف في:

المرة الأولى:

يوم 18 أغسطس من كل عام مع بداية العام الدراسي الجديد.

المرة الثانية:

قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

المرة الثالثة:

قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.

بهذا الشكل يضمن للطلاب الحصول على مستلزماتهم الدراسية في أوقات متباعدة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب الدراسية بشكل منتظم.