انت الأن تتابع خبر مكتبة الملك فهد .. صرح عظيم يجمع عبق التاريخ وحداثته والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تأسست مكتبة الملك فهد عام 1982 م في العاصمة السعودية الرياض على مساحة حوالي 58 ألف متر مربع، وأنشئت المكتبة التي كانت في الأساس معلم تذكاري بناء على رغبة الأهالي في التعبير عن ودهم وولائهم للملك " فهد عبد العزيز آل سعود" خادم الحرمين الشريفين أثناء توليه الحكم في ذلك الوقت، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بمعلومات أكثر عن المكتبة ومقتنياتها.
أهداف مكتبةِ الملك فهد
- تهدف المكتبة إلى جمع الإنتاج الفكري والحفاظ عليه وتنظيمه وتوثيقه ونشره كالتالي:
- جمع كل ما يتم نشره داخل الممكلة، وما ينشره أبناء المملكة المقيمين بالخارج.
- كل ما يتم نشره عن المملكة العربية السعودية يتم نشره وكل ما يتعلق بالمملكة من إنتاج فكري عالمي.
عمل قواعد خاصة للمعلومات الببليوغرافية.
- التنسيق مع الهيئات والمكتبات والمنظمات الدولية والعمل على تبادل المعلومات والمطبوعات.
- عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة ومعارض الكتب والندوات وغيره.
- العمل على تطوير الخدمات المكتبية بشكل مستمر من خلال المشاركة في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية.
- مقتنيات مكتبة الملك فهد
- تتكون المكتبة من طابق أرضي، و3 أدوار يغطيها قبة سماوية من الأعلى.
- بها قاعات للقراءة تستوعب حوالي 1000 شخص.
- مركز للمخطوطات والوثائق، ومركز للترجمة ومركز للتربية الخاصة.
- حديقة مكتبة الملك فهد.
- قاعة لعقد الندوات والفعاليات.
- مكتبة أطقال.
الكتب الموجودة في مكتبةِ الملك فهد
تضم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب حيث يوجد بها أكثر من 2 مليون كتاب من مختلف التخصصات والمجالات، وفي هذه الأسطر نشير إلى أبرز الكتب التي احتضنتها المكتبة حديثا كما يلي:
- المرأة السعودية وتحديات التغيير.
- من خزائن الكتب الأحسائية “خزانة آل زين الدين الأحسائي".
- تدريس الذكاء الاصطناعي – استكشاف آفاق جديدة للتعلم.
- الحاسب الآلي في التعليم والبرمجيات التعليمية.
- صناعة الروبوتات.
- التواصل مع مكتبة الملك فهد
- يتم التواصل مع المكتبة من خلال الاتصال بالأرقام التالية:
- 0114186134 - 0114186534 - 0114186475
- أو عبر البريد الإلكتروني من هنا.