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مكتبة الملك فهد .. صرح عظيم يجمع عبق التاريخ وحداثته

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رياض - احمد صلاح - تأسست مكتبة الملك فهد عام 1982 م في العاصمة السعودية الرياض على مساحة حوالي 58 ألف متر مربع، وأنشئت المكتبة التي كانت في الأساس معلم تذكاري بناء على رغبة الأهالي في التعبير عن ودهم وولائهم للملك " فهد عبد العزيز آل سعود" خادم الحرمين الشريفين أثناء توليه الحكم في ذلك الوقت، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بمعلومات أكثر عن المكتبة ومقتنياتها.

أهداف مكتبةِ الملك فهد

  • تهدف المكتبة إلى جمع الإنتاج الفكري والحفاظ عليه وتنظيمه وتوثيقه ونشره كالتالي:
  • جمع كل ما يتم نشره داخل الممكلة، وما ينشره أبناء المملكة المقيمين بالخارج.
  • كل ما يتم نشره عن المملكة العربية السعودية يتم نشره وكل ما يتعلق بالمملكة من إنتاج فكري عالمي.

عمل قواعد خاصة للمعلومات الببليوغرافية.

  • التنسيق مع الهيئات والمكتبات والمنظمات الدولية والعمل على تبادل المعلومات والمطبوعات. 
  • عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة ومعارض الكتب والندوات وغيره.
  • العمل على تطوير الخدمات المكتبية بشكل مستمر من خلال المشاركة في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية.
  • مقتنيات مكتبة الملك فهد
  • تتكون المكتبة من طابق أرضي، و3 أدوار يغطيها قبة سماوية من الأعلى.
  • بها قاعات للقراءة تستوعب حوالي 1000 شخص.
  •  مركز للمخطوطات والوثائق، ومركز للترجمة ومركز للتربية الخاصة.
  • حديقة مكتبة الملك فهد.
  • قاعة لعقد الندوات والفعاليات.
  • مكتبة أطقال.

الكتب الموجودة في مكتبةِ الملك فهد

تضم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب حيث يوجد بها أكثر من 2 مليون كتاب من مختلف التخصصات والمجالات، وفي هذه الأسطر نشير إلى أبرز الكتب التي احتضنتها المكتبة حديثا كما يلي:

  •  المرأة السعودية وتحديات التغيير.
  • من خزائن الكتب الأحسائية “خزانة آل زين الدين الأحسائي".
  • تدريس الذكاء الاصطناعي – استكشاف آفاق جديدة للتعلم.
  • الحاسب الآلي في التعليم والبرمجيات التعليمية.
  • صناعة الروبوتات.
  • التواصل مع مكتبة الملك فهد
  • يتم التواصل مع المكتبة من خلال الاتصال بالأرقام التالية:
  • 0114186134 - 0114186534 - 0114186475
  • أو عبر البريد الإلكتروني من هنا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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