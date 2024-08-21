انت الأن تتابع خبر السعودية تواصل هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة في دول الخليج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت التقارير الخاصة بشركة "بي دبليو سي-pwc" أن الطروحات العامة الأولية في منطقة الخليج جمعت نحو 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024.

كما كشفت التقارير عن مواصلة الهيمنة السعودية على نشاط الاكتتابات العامة في دول الخليج ، وقد أشارت التقارير إلى أن الاكتتاب العام لشركة "مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه" هو الأكبر في المنطقة ؛ حيث جمع مبلغ 763 مليون دولار في السوق السعودية الرئيسية.

كما تعتبر شركة "ألف للتعليم" ثاني أكبر طرح في الخليج خلال الربع الثاني ، حيث جمع 515 مليون دولار في سوق أبوظبي.

وقد علق "هيثم الجبري" المدير المسؤول لدى PwC في الشرق الأوسط للاستشارات المالية والمحاسبية قائلا: "شهدنا في الربع الثاني 13 اكتتاب أوليا في المنطقة جمعت متحصلات بقيمة 2.3 مليار دولار مقارنة بـ13 اكتتابا جمعت 1.8 مليار دولار".

كما أشار الجبري إلى نشاط السوق السعودي منذ بداية العام الحالي 2024 ، حيث سجلت نحو 10 اكتتابات مناصفة بين السوقين الرئيسية والموازية ، وقد أوضح أن السوق السعودية هي الأكبر من حيث رأس المال وحجم السيولة والتداولات اليومية.

ويرجع نشاط السوق السعودي إلى عاملين أساسيين هما:-

برنامج الخصخصة والذي يعتبر أحد البرامج المنفذة ضمن برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

نجاح الاكتتابات السابقة لشركات القطاع الخاص وعائلات الأعمال ، مما أدى إلى تشجيع المزيد من الشركات للدخول في هذا المجال والتحول إلى شركات مساهمة عامة.

ومن الجدير بالذكر أن النجاح الكبير للاكتتاب في شركة "مستشفى الدكتور سليمان الفقيه" يؤكد ثقة المستثمرين في هذا القطاع حيث جذب مستويات سيولة مرتفعة ؛ بسبب البرامج الحكومية التي عملت على رفع جودة الخدمات الصحية ما دفع لمزيد من الإنفاق في البنية التحتية سواء من الجانب الحكومي أو من القطاع الخاص.