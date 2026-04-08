هبوط القمح 3% والذرة 1% بعد تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاجو بنحو 3% اليوم الأربعاء، فيما تراجعت أسعار الذرة بنحو 1%، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، وهو ما خفف من حدة المخاوف الجيوسياسية في الأسواق.

وتعرضت أسعار القمح لضغوط إضافية بفعل تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، إلى جانب توقعات بزيادة الإنتاج الروسي، ما عزز من توقعات وفرة المعروض عالميًا.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، المحلل لدى بنك كومنولث، إن التوترات الجيوسياسية كانت قد دعمت أسعار القمح خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثير الظروف الجوية في الولايات المتحدة، إلا أن تحسن هذه العوامل بدأ يضغط على الأسعار مجددًا.

