انت الأن تتابع خبر تراجع بسيط في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع بسيط في سعر صرف الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم،وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن يظل الريال يتمسك بقوة أمام كافة العملات العربية والأجنبية،وهذا يؤكد قوة المكانة الاقتصادية للعملة المحلية في المملكة العربية السعودية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٧٠٢٤ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢٢٧

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٨٨٣٥٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٢٦٧٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٣٢٥ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٧٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٦٠ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٨١١. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠٦٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٥٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٧٥٩٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٨٩٥ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٧٤١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٨٤٣. ريال سعودي.