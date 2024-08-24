انت الأن تتابع خبر إيداع في حسابك 53000 ريال.. قرض شخصي بقسط 973 ريال بدون كفيل حتى لو عليك ديون والموافقة خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز بنك الرياض بميزات عديدة ومن أهمها الحصول على تمويل شخصي للموظفين في السعودية وذلك بالتوافق مع الأحكام والضوابط الخاصة بالبنك، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض لكم تفاصيل وطريقة الحصول على تمويل شخصي الرياض بدون كفيل حتى لو عليك ييون ومتعثرات.

ويمكن لأي موظف في قطاع حكومي سعودي التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك الرياض، دون الحاجة لتحويل راتبه، حيث يبلغ راتبه الشهري 4900 ريال سعودي ويتحمل أعباء كل شهر بمبلغ 660 ريال لأقساط أخرى.

يستهدف القرض توفير مبلغ 53,000 ريال سعودي للموظف بنظام تقسيط ميسر يمتد لخمس سنوات مع قسط شهري قدره 973 ريال، ويشمل النظام أيضاً إمكانية جدولة الأقساط في حال التعثر المالي.

قرض شخصي بقسط 973 ريال سعودي