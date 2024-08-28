انت الأن تتابع خبر المرور يُعلن رسمياً طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.. ويكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مزاد إلكتروني جديد للوحات المميزة، حيث يتم اطلاق المزاد غداً الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، وناشدت الإدارة جميع الراغبين في الحصول على لوحة مميزة من المواطنين والمواطنات السعوديات أو من المقيمين على أراضي المملكة في المشاركة في هذا المزاد الذي سيتم تنظيمه عبر منصة أبشر السعودية التابعة لوزارة الداخلية.

مزاد اللوحات الإلكتروني في السعودية

وأضافت الإدارة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى حساباتهم في منصة أبشر، واتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة للغاية من أجل اختيار اللوحة المميزة التي يرغب في شراؤها وذلك من الخطوات التالية: