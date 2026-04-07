أنجلو جولد: 612 مليون دولار حصة مصر من إيرادات منجم السكري في 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:03 مساءً - العربية نت _ كشفت بيانات شركة أنجلو جولد أشانتي، أن منجم السكري في مصر يخطط لإنتاج 4 ملايين أونصة ذهب خلال الفترة بين 2026 وحتى 2035.

وارتفعت إيرادات مصر من منجم السكري بنسبة 107% خلال عام 2025 لتسجل 612 مليون دولار، بحسب بيانات “أنجلو جولد أشانتي” المالكة لحقوق امتياز المنجم.

وقالت الشركة إن المدفوعات تشمل حقوق الامتياز والضرائب ونصيب مصر من أرباح المنجم.

وكشفت أنجلو جولد، أن اتفاقية اقتسام الأرباح أعفتها من دفع ضرائب قدرها 239 مليون دولار خلال عام 2025.

وارتفع إنتاج منجم السكري من الذهب إلى نحو 500 ألف أونصة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 481 ألف أونصة في 2024، بنمو سنوي 4%.

واستثمرت “أنجلو جولد أشانتي” 262 مليون دولار خلال العام الماضي، وتستهدف استثمار 126 مليون دولار العام الحالي في المنجم لبرامج إزالة المخلفات.

وسددت الشركة 53 مليون دولار حقوق امتياز لمنجم السكري بواقع 104 دولارات على كل أونصة مباعة، بحسب نتائج أعمال الشركة، وذلك بخلاف نصيب مصر في أرباح المنجم والبالغ 50%.

ويقع المنجم – الذي يعد أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر – في قلب صحراء مصر الشرقية، وعلى مسافة تقارب 30 كيلومتراً جنوب مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

