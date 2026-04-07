الصين ترفع مجددا أسعار البنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:03 مساءً - _ قالت الهيئة الحكومية الصينية ​المعنية بالتخطيط، إن ‌البلاد سترفع الحد الأقصى لأسعار بيع البنزين ​والديزل بالتجزئة محليا ​بمقدار 420 يوانا (61.11 دولار ) ⁠للطن و400 يوان (58.20 ​دولار) للطن على التوالي ​اعتبارا من ليل الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة في ​بيان اليوم، أن الحكومة ​تواصل تنفيذ تدابير للسيطرة على ‌أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا ​على ​السوق ⁠المحلية.

ورفعت الصين الحد الأقصى لبيع ​البنزين والديزل ​في ⁠23 مارس بمقدار 1160 يوانا للطن ⁠و1115 ​يوانا للطن ​على التوالي.

من جهة أخرى، وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء في ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصريحاته ضد إيران، مهدداً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً رئيسياً لنقل النفط على مستوى العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.5%، إلى 110.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أو 1.1%، إلى 113.67 دولار.

