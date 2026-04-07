الأوقاف تختتم أسبوعاً ثقافياً عقد ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:27 مساءً - تختتم اليوم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمساجد (سيدنا الحسين – السيدة زينب – السيدة نفيسة رضي الله عنهم أجمعين)، والذى عقد فى الفترة من يوم الأحد الموافق ٥/ ٤/ ٢٠٢٦م حتى اليوم الثلاثاء الموافق ٧/ ٤/ ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

ويأتي انعقاد الأسبوع الثقافي في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وسعيها إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، وتنفيذ محاور خطتها الدعوية، ولا سيما محور مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري، إلى جانب محور التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ويهدف الأسبوع الثقافي إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، وتفعيل الدور التثقيفي للمساجد، بما يسهم في بناء الإنسان ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.