رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية تعزيز مجالات التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:27 مساءً -

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق بانزا مويلامبوي جول ، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ووفد مرافق رفيع المستوى، بحضور السفير جان بابتيست كاسونجو موسينغا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

خلال الزيارة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الامكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة , وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد, أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية, وفتح منافذ جديدة للتصدير إلى إفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة لكافة مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية , لافتا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة.