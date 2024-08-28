انت الأن تتابع خبر هل سيزيد دعم الكهرباء والغذاء للمستحقين من برنامج الضمان الاجتماعي الشهر القادم؟ البرنامج يوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت جميع مواقع السوشيال ميديا هذه الفترة الكثير من الأخبار المتداولة عن وجود زيادة في دعم الكهرباء والغذاء للمستحقين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الشهر القادم، فهذا البرنامج يعد واحدًا من أكثر البرامج تأثيرًا على حياة الكثير من المواطنين المستحقين، فهو يوفر لهم الدعم المالي الذي يستحقوه للعيش بحياة كريمة تناسب الإنسانية، ويذكر أن السلطات السعودية عملت على توفير هذا البرنامج لمحاربة زيادة الأسعار والغلاء، وجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يشمل أنواع عديدة من الدعم مثل دعم الغذاء ودعم الكهرباء والدعم المدرسي ودعم حليب الأطفال، وفي هذا التقرير سنوضح لكم صحة هذه الأخبار.

حقيقة زيادة دعم الكهرباء والغذاء للمستحقين من الضمان الاجتماعي

بعد انتشار أخبار كثيرة سواء في الشارع السعودي أو على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زيادة في دعم الكهرباء ودعم الغذاء للمستحقين من برنامج الضمان الاجتماعي، قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح هذا الخبر وقالت أن جميع هذه الأخبار كاذبة وليست صحيحة تمامًا، وأن كل ما يتم انتشاره بين الناس هي أخبار مضللة، ولمعرفة أي أخبار أو أوامر ملكية صحيحة عليكم بمتابعة صفحة الوزارة الرسمية فقط، وهكذا فإن مبالغ الدعم يتم صرفها بقيمتها الحالية وهي:

يحصل العائل المستفيد على راتب 1320 ريال.

بينما يتم منح التابع راتب 660 ريال.

أما دعم الكهرباء فيتم صرف له 72 ريال.

ودعم الغذاء يصرف له 84 ريال.

ويتم صرف دعم حليب الأطفال لكل أسرة يوجد بها أطفال أقل من عامين بقيمة 46 ريال.

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