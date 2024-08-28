انت الأن تتابع خبر كم بلغ سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغييرات كبيرة وعديدة في القطاع المصرفي في السودان هذه الفترة في الأحداث الجارية،ولكن هناك بعض ثبات نوعاً ما في أسعار العملات الأجنبية والعربية،مع الزيادة في سعر الجنيه المصري والريال القطري أمام الجنيه السوداني،وهناك فجوة كبيرة بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة أدت إلى الكثير من المشكلات الإقتصادية.

الوضع الحالي الإقتصادي

تقلبات كبيرة في سوق العملة في السودان هذه الفترة أثر على السوق في السودان وزاد من حدة المشاكل الإقتصادية،وقد تغير القطاع المصرفي بصورة كبيرة هذه الأيام،ولكن الوضع الإقتصادي الحالى متغير تماما هذه الفترة وسط الزيادات التاريخية التي حدثت للعملات الأجنبية في الفترة الماضية أثرت بشكل سلبي على السوق في السودان.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية

مازال الوضع حرج في السودان هذه الفترة بسبب ما جري من أحداث،وعلى الرغم من إستقرار الأمور هذه الأيام إلى أن هناك حالة من عدم التفاؤل لدى خبراء الإقتصاد الذين أكدوا أن هناك إرتفاع كبير قادم في سعر العملات الأجنبية في القريب العاجل.