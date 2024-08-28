انت الأن تتابع خبر سجل الآن واحصل على تمويل بنك التنمية قرض الزواج الجديد مع بداية الصرف في أكتوبر القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمويل بنك التنمية قرض الزواج، قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن تمويل بنك التنمية قرض الزواج ستتم إتاحته مرة أخرى خلال شهرين من الآن، ويأتي هذا التوقف المؤقت لقيام البنك بعدة تحسينات على هذا التمويل، وقد قام بنك التنمية بتقديم حوالي مليار وستمائة ألف ريال سعودي خلال هذا العام كقروض اجتماعية، وقد تجاوز عدد المستفيدين من الشباب السعوديين حوالي ستة وثلاثين ألف شاب وشابة، وتم التأكيد على أن القرض ستتم إتاحته بالتحديثات الجديدة في شه أكتوبر القادم من هذا العام.

تمويل بنك التنمية قرض الزواج لعام 1446ه‍

ويعتبر تمويل بنك التنمية قرض الزواج من أهم التمويلات التي يقوم بنك التنمية بتقديمها فالهدف منه هو إتمام زواج الكثير من الشباب في ظل تلك الظروف من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويتمكن الشاب من الحصول على هذا التمويل بشكل إلكتروني دون الذهاب لمقر البنك بالمملكة.

ما هي مميزات الحصول على تمويل بنك التنمية للزواج؟

توجد عدة مميزات يتم توفيرها بتمويل بنك التنمية للزواج، وهي كما يلي:

تتراوح قيمة التمويل ما بين ثمانية عشر ألف ريال سعودي وحتى ستين ألف ريال.

يمكنك أن تقوم بسداد القرض على أربع سنوات.

يتم سداد قيمة قسط القرض شهرياً بدون أية رسوم.

ويتم الإعفاء من السداد في حالة العجز التام عن السداد أو في حالة الوفاة.

ما هي شروط الحصول على تمويل الزواج؟