عاجل أمطار رعدية شديدة وسيول تبطئ حركة السير في هذه المناطق بالمملكة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية 28 أغسطس.!

انت الأن تتابع خبرعاجل أمطار رعدية شديدة وسيول تبطئ حركة السير في هذه المناطق بالمملكة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية 28 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تحذيراً اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى تدني الأحوال الجوية في عدد من المناطق.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة قد تُسبب جريان السيول في مختلف أرجاء المملكة، مؤكدة على أهمية اتخاذ الحيطة والتزام المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وذكرت تقارير صادرة عن الأرصاد أن منطقة عسير، بما في ذلك مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة برياح قوية وتساقط للبرد، بالإضافة إلى احتمال حدوث صواعق وسيول.

وفي ذات السياق، بيّن المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال المناخية المتقلبة ستستمر حتى الساعة 11 مساءً، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل، تبوك، ونجران. وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على مدى الرؤية في منطقتي الرياض والشرقية.

أما بالنسبة للحالة الجوية على البحر الأحمر، فقد أفاد المركز بأن الرياح السطحية ستكون بين الشمالية والشمالية الغربية بسرعات تصل إلى 40 كم/ساعة في الجزء الشمالي، مع ارتفاع موج يتراوح بين نصف المتر ومتر ونصف، وقد يصل إلى أكثر من مترين في بعض الأجزاء.

بالإشارة إلى الخليج العربي، تتراوح سرعة الرياح السطحية من شمالية غربية إلى شمالية بسرعات تصل إلى 40 كم/ساعة في الجزأين الشمالي والأوسط، ومن جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعات تتراوح ما بين 10-25 كم/ساعة في الجزء الجنوبي، مع توقعات بأن يبقى البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.

ونظراً لهذه التوقعات، يُنصح السكان والمقيمون في المناطق المتأثرة بالمحافظة على الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحماية، والبقاء على إطلاع دائم بآخر المستجدات الجوية لضمان سلامتهم.